Armin Dorgathen: YPFB es una empresa con finanzas saludables

Pese a que bajó la producción de hidrocarburos, la renta petrolera se mantuvo estable en los últimos años, afirmó el presidente de la estatal petrolera

Las finanzas en Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) están saludables y si bien la producción de hidrocarburos bajó, la renta petrolera se mantuvo estable en los últimos años, afirmó el presidente de la estatal petrolera, Armin Dorgathen.

“YPFB no está ni cerca de estar mal en sus finanzas, no está quebrada, no. YPFB es una empresa que está con sus finanzas saludables, están bien”, aseguró en una entrevista con Radio El Deber.

Esta situación se debe a las gestiones realizadas para “no disminuir el tema económico”, que ha está “sobre los dos mil millones de dólares, que hemos estado todos estos años, en renta petrolera”, aseguró.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En efecto, en 2021 la renta petrolera de Bolivia llegó a $us 1.767 millones, por encima de los $us 1.652 millones de la gestión 2020.

El indicador se elevó a $us 2.970 millones en 2022 y para el año 2023, alcanzó los $us 2.043 millones.

“La renta petrolera que hemos tenido en 2021, 2022 y 2023 no ha caído, como ha caído la producción, y esto ha sido en las gestiones comerciales que hemos realizado como YPFB”, insistió.

Al realizar una evaluación de la gestión 2024, Dorgathen destacó que es la más importante por el descubrimiento de Mayaya, que no es solo un pozo, sino una “nueva cuenca que nos va a permitir encontrar varios San Albertos y Margaritas (grandes reservorios hidrocarburíferos)”.

“Creo que eso es lo más importante que hemos hecho en el 2024”, aseguró.

Si bien con el pozo Mayaya se descubrió 1.7 trillones de pies cúbicos (TCF por su sigla en inglés), en toda el área Mayaya se tiene un potencial de casi 7 TCF.

De acuerdo con los resultados de la consultora estadounidense DeGolyer and MacNaughton Corp., Bolivia cuenta con 4,48 TCF de reservas probadas de gas natural al 31 de diciembre de 2023, mientras que en Probadas+Probables esta cifra aumenta a 4,85 TCF, y en la categoría de Probadas+Probables+Posibles, alcanza los 5,24 TCF.

Además, se cuantificaron recursos potenciales estimados en 30 TCF.

En las reservas petroleras certificadas en la categoría Probadas se contabilizaron 12,6 millones de barriles (MMbbl), mientras en la categoría Probadas+Probables esta cifra se eleva a 13,2 MMbbl. En la categoría de Probadas+Probables+Posibles, las reservas de petróleo ascienden a 14,5 MMbbl. La empresa contempló la evaluación de 65 campos productores de hidrocarburos.