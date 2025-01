Así se retiraba María Corina Machado de la movilización en Caracas, antes de ser detenida por oficiales del régimen

La líder opositora apareció en las calles de Caracas tras 133 días en la clandestinidad y desafió a la dictadura de Nicolás Maduro.

Así se retiraba María Corina Machado de la movilización en Chacao, antes de ser detenida por oficiales del régimen (REUTERS)

María Corina Machado fue detenida y posteriormente liberada por oficiales del régimen de Nicolás Maduro, este jueves al término de la concentración que encabezó en Chacao, Caracas.

Machado llegó a la concentración con una campera negra y un casco que impedían reconocerla (AP) Machado llegó a la concentración con una campera negra y un casco que impedían reconocerla (AP)

Toda la secuencia ocurrió en un clima de tensión dado que oficiales de seguridad del régimen custodiaban la zona y comenzaron a perseguir la moto tan pronto se puso en marcha. Imágenes del momento muestran que sus seguidores también la acompañaron durante unos metros, en un intento por garantizar su seguridad e impedir su detención.

Los intentos fueron en vano, sin embargo, dado que poco después de las 15:00, Vente Venezuela informó que Machado había sido “violentamente interceptada y tumbada” y que los “efectivos del régimen dispararon contra las motos que la trasladaban”.

“Se la llevaron detenida por la fuerza”, confirmó el partido.

A la par, se conocían imágenes de Machado, a bordo de una moto, siendo grabada por un oficial de la División Motorizada de la Unidad de Precisión del Palacio de Miraflores.

Mientras Machado estuvo secuestrada se conoció una imagen en la que es grabada por un oficial del régimen Mientras Machado estuvo secuestrada se conoció una imagen en la que es grabada por un oficial del régimen

Casi una hora más tarde, la agrupación dio a conocer su liberación, sin brindar mayores detalles y aseguró que ella misma se dirigiría al país para explicar lo ocurrido. También señaló que, durante su secuestro, había sido obligada a grabar videos, uno de los cuales se cree que sería el difundido por el chavismo, en el que asegura estar bien.

“Estoy bien, estoy segura. Hoy es 9 de enero. Salimos de la concentración maravillosa, me persiguieron, se me cayó mi cartera -la carterita azul, pertenencias-, se me cayó en la calle y ya estoy bien y a salvo. Venezuela será libre”, se la escucha decir en el fragmento en la que está encapuchada con la misma campera negra con la que abandonó la marcha.

A la espera de mayor información sobre lo ocurrido, el presidente electo, Edmundo González Urrutia, repudió lo ocurrido. “¡Muy grave! Que María Corina esté libre no minimiza el hecho de lo que sucedió, fue secuestrada en condiciones de violencia», escribió en su cuenta de X en la que, al conocerse su detención, había lanzado una fuerte advertencia al chavismo: “A los cuerpos de seguridad que la secuestraron les digo: no jueguen con fuego”.

Urrutia repudió lo ocurrido con Machado (EFE) Urrutia repudió lo ocurrido con Machado (EFE)

Estados Unidos, uno de los países que más manifestó su apoyo a la oposición, exigió también que “se respete el derecho de María Corina Machado a hablar libremente”. “Hemos condenado y seguimos condenando públicamente a Maduro y a sus representantes por intentar intimidar a la oposición democrática”, indicó un portavoz del Consejo de Seguridad Nacional.