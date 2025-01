Bajo Llojeta: Secretario edil de La Paz pasó la noche en el Hospital Obrero; está aprehendido con custodio policial

Fuente: Unitel

El secretario Municipal de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades (SMRGV) de la Alcaldía de La Paz, Juan Pablo Palma, pasó la noche en el Hospital Obrero luego de ser internado de emergencia por complicaciones en su salud, según una valoración médica.

El funcionario está aprehendido por el caso de la mazamorra en Bajo Llojeta y se encuentra en el centro de salud ubicado en el barrio Miraflores con custodio policial.

Palma se presentó a declarar la tarde de este jueves por el caso de la mazamorra que afectó a la zona Bajo Llojeta el 23 de noviembre de 2024. Luego, la comisión de fiscales decidió aprehenderlo.

El alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que Palma se descompensó durante su declaración. Dijo que enfrente una enfermedad de base y otras dolencias. “Él tiene anemia aguda, tiene gastritis, tiene una enfermedad que le descompensa rápidamente”, afirmó.

Según la autoridad edil, cuando su colaborador salió de la Fiscalía el fiscal ordenó su traslado hasta dependencias del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), que certificó su complejo estado de salud, por lo que fue derivado al Hospital Obrero del barrio Miraflores.

“Después de 45 minutos de evaluación han vuelto a certificar que tiene que ir a un nosocomio, en este caso al Hospital Obrero. Lo estamos llevando ahí y va a estar internado porque es una situación muy crítica y necesita atención”, explicó Arias, quien urgió una “atención oportuna”.

El alcalde paceño calificó la aprehensión de Palma, a quien considera su “mano derecha”, como “totalmente irracional y totalmente injusta”. Relievó que el funcionario comanda la atención de las emergencias que surgen en el municipio principalmente en la época de lluvias.

Secretario

El Alcalde de La Paz reiteró que la labor del secretario de Resiliencia y Gestión de Vulnerabilidades no conoce de horas ni de días, dado que siempre está al frente de las emergencias producto de las lluvias en la ciudad.

“Realmente la decisión es muy mala, estoy muy preocupado. No sé si quieren ver que la ciudad se hunda, que no tenga cabeza, pero realmente es muy preocupante. Vamos a presentar ya las medidas, vamos a justificar nuestras medidas de libertad, pero no puede ser”, dijo.

“Hay otros señores que están en el Perú (en alusión a Luis Iturralde, representante de Kantutani) que están paseando, están felices y aquí nosotros, nuestra gente (es ) perseguida, nuestra gente (está) presa. No puede ser”, afirmó el Alcalde.

Denuncia

En su momento, Arias y Palma responsabilizaron a la empresa Kantutani de ejecutar movimientos irregulares de tierra en el cementerio que administra en la parte alta de Llojeta.

Según la denuncia, esa obra activó el deslizamiento que luego generó una mazamorra que afectó a más de 40 casas y mató a una niña de cinco años de edad.

Iturralde declaró ante la comisión de fiscales de forma virtual desde Perú. “Primera vez que vemos eso” reclamó el secretario municipal paceño Gonzalo Barrientos.

La empresa inmobiliaria deslindó algún tipo de responsabilidad en este caso y dijo que las obras contaban con respaldo de Achocalla.

Por este caso, el alcalde de ese municipio Mario Condori, fue enviado a la cárcel con detención preventiva