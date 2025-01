Bloqueo en Concepción: “Con cinco mil litros de diésel no hacemos nada”, protestan productores y transportistas

Este martes se cumple la primera jornada de bloqueo. Los productores y transportistas piden mayor cupo de combustible para realizar diferentes labores.







Este martes se cumple la primera de las dos jornadas del bloqueo en el municipio cruceño de Concepción, donde productores y transportistas exigen mayor distribución de cupo de combustible, de gasolina y diésel.

“Nos cansó que nos manden cinco mil litros cada cinco y seis días, hay producción, transporte pesado y liviano, y no aguantamos más. Estamos cumpliendo un paro de 48 horas, con 5 mil litros no hacemos nada”, dijo Eduardo Estrada, representada del sector transporte.

[Foto: Mario Rocabado] / Bloqueo en Concepción.

Los sectores del municipio de Concepción piden una respuesta pronta, ya que se sienten afectados pues necesitan tanto gasolina como diésel, combustibles que no logran conseguir con facilidad, ya que deben hacer filas durante varios días.

Al cumplir sus 48 horas de bloqueo sostendrán un ampliado y enviarán determinaciones a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) para conocer la realidad de la dotación de combustible.

Por su parte, productores señalan que por la falta de diésel sembraron granos tarde, y dentro de un par de semanas tendrán que iniciar con la cosecha, pero con la falta del carburante todas las hectáreas peligran.

“El problema del diésel hizo que sembremos tarde, los turistas vienen y no encuentran ni gasolina. Queremos diésel para cosechar, algunos sembraron tarde y el tiempo no acompaña. Es una vergüenza que no tengamos combustible”, sostuvo un productor que agregó que son 30 mil hectáreas de soya en riesgo.