Bloqueos evistas y su efecto en la especulación representan cerca del 3,77% de la inflación de 2024

La Paz.- Los bloqueos de Evo Morales y su efecto en la especulación representaron el 3,77% de los 9,97% de la inflación acumulada en 2024%, lo que “daña muchísimo los bolsillos de toda la familia boliviana”, informó el director del Instituto Nacional de Estadística (INE), Humberto Arandia, en una explicación de las causales de la inflación que se acercó a los dos dígitos.

“Si no hubiese existido bloqueos y especulación ¿cuánto hubiese sido la inflación? 6.2%, realmente el impacto de los bloqueos más la especulación representan más de la tercera parte del total de la inflación del año, lo cual es significativo, es una tercera parte que daña muchísimo a los bolsillos de toda la familia boliviana”, insistió en Bolivia Tv.

El evismo protagonizó un bloqueo de 16 días entre enero y febrero exigiendo elecciones judiciales, y otro por 24 días, entre octubre y noviembre, demandando su reconocimiento como candidato presidencial y exigiendo se lo libere de proceso penales, entre ellos por haber mantenido una relación con una menor en 2015, según la Fiscalía.

Los 40 días de bloqueo afectaron el movimiento de la economía y, de acuerdo a datos oficiales, generaron una afectación superior a los $us 3.000 millones.

De acuerdo al INE, 1,72% de la inflación corresponde a la especulación y 2,05% a los bloqueos. Las extremas medidas de presión provocaron agio y especulación de alimentos, principalmente, y desfases en la provisión de carburantes.

El restante 1,97% de la inflación está relacionada a fenómenos climatológicos como la sequía que afectó a la producción, el 1,25% a la inflación importada; y el 2,98 a factores internos. El total de la inflación o subida de precios a diciembre pasado llegó a 9,97%.

El desglose da cuenta que los servicios de salud registraron una inflación de 8,6%; alimentos y bebidas consumidas fuera del hogar, como almuerzos, cenas, desayunos y otros, 8%; prendas de vestir y calzados, esencialmente productos importados, 9,35%; recreación y cultura 10,24%; y muebles, bienes y servicios domésticos 13,09%.

Mientras alimentos y bebidas no alcohólicas llegaron a 15.4%; y bienes y servicios diversos a 17,8% de inflación.

A pesar de la inflación, el costo de la canasta familiar en Bolivia es menor a la del resto de países de la región. Se hizo un ejercicio creando una canasta familiar boliviana de 11 productos que ascendió a $us 19,40 (cotización del dólar al mercado paralelo), lo que es menor a los $us 23,68 de Paraguay; $us 25,45 de Brasil; $us 33,29 de Perú; $us 31,85 de Argentina, y $us 44,49 de Chile.

