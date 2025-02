BMSC, rumbo a los 120 años de liderazgo en Bolivia, celebra un año de logros e importantes reconocimientos

El Banco Mercantil Santa Cruz, que en 2025 cumplirá 120 años de presencia y liderazgo en Bolivia, destaca los premios y reconocimientos recibidos en 2024, como importantes hitos que reflejan sus valores de confianza y solidez.

Santa Cruz. – Con casi 120 años de historia, el Banco Mercantil Santa Cruz se ha establecido como un banco líder en Bolivia, con presencia a nivel nacional y destacándose por su compromiso de contribuir al desarrollo y cumplimiento de las metas financieras de los bolivianos.

Este 2025, año de su 120 aniversario, el BMSC hace un balance positivo de su trayectoria, celebrando los múltiples premios y reconocimientos que reflejan su innovación, sostenibilidad y compromiso al servicio de sus clientes.

Esta continua labor hacia la construcción de un futuro más próspero para todos los bolivianos, es la que ha propiciado que en 2024 el BMSC fuera reconocido con el prestigioso Euromoney Awards for Excellence 2024 como el Mejor Banco de Bolivia, un galardón que reitera su liderazgo y solidez en el sector bancario. Además, la revista Latin Finance reconoció al BMSC como el Banco del Año en Bolivia. El banco también recibió el Premio Paul Harris, otorgado por el Rotary Club, como un reconocimiento a la Excelencia Empresarial por su destacada labor en el ámbito financiero y su compromiso con el desarrollo de Bolivia.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

En el entorno profesional, también en la gestión pasada, el BMSC fue destacado en el ranking Great Place to Work, alcanzando el 5to lugar en los Mejores Lugares para Trabajar en Bolivia, y ocupó el 6to lugar en las categorías de Los Mejores Lugares para Trabajar con Cultura Innovadora en Bolivia y en Los Mejores Lugares para Trabajar Para Mujeres, subrayando el compromiso del banco con el bienestar y desarrollo de sus colaboradores.

Desde el área de Recursos Humanos, el BMSC realiza la mejora constante del entorno laboral a través de tres pilares fundamentales: Orgullo, Bienestar y Desarrollo, buscando generar un ambiente de trabajo donde cada persona se sienta valorada y respaldada. En 2024, se puso un énfasis especial en el pilar de Bienestar, ofreciendo beneficios diseñados para mejorar la calidad de vida de los colaboradores y sus familias.

Entre ellos se destacan la campaña «Tu Canasta», que brindó apoyo con alimentos esenciales de la canasta familiar, y eventos familiares como «El Festival de la Familia», en el que Gerentes y Vicepresidentes cocinaron para los colaboradores y sus familias. Asimismo, «Navidad BMSC», un evento navideño con entrega de canastones y regalos para los niños de los colaboradores. Estas actividades fueron realizadas a nivel nacional y de manera transversal como Grupo Mercantil Santa Cruz para los más de 3.000 colaboradores del Grupo.

Por otro lado, el banco continuó consolidando su reputación a nivel nacional con su inclusión en el Ranking MERCO, ocupando el primer lugar entre los bancos en este ranking y el 6to puesto entre todas las empresas del país en el ranking MERCO Empresas; mientras en el Ranking MERCO Responsabilidad ESG, lideró también el sector financiero, ocupando el 4to lugar entre todas las empresas de distintos rubros a nivel nacional. En el Ranking MERCO Líderes, varios de los directivos del banco fueron destacados.

Entre los premios internacionales, el BMSC recibió el reconocimiento Americas Fintech Gold Award en la categoría Impacto Social ESG por su programa “Atrévete a Emprender”, el cual apoya a emprendedores en Bolivia. Este premio refleja el compromiso del banco con el desarrollo social y económico del país a través de la innovación financiera. Asimismo, recibió el reconocimiento de InfoRSE en la categoría Inclusión y Género por su programa de Becas a través de la Fundación Mercantil Santa Cruz – “Puedes Creer”.

Liderazgo y visión estratégica

El objetivo principal que mueve al BMSC es ofrecer soluciones financieras que promuevan el bienestar económico de todos sus clientes. Con un enfoque centrado en brindar el mejor servicio, y los pilares de solvencia, solidez y confianza firmemente establecidos, el banco acompaña a sus clientes a alcanzar sus metas personales y empresariales.

Desde su compromiso con Bolivia y su gente, a lo largo de 120 años, el BMSC es un actor clave en el desarrollo económico del país, generando empleo directo e indirecto, creando oportunidades de negocio y apoyando a sus clientes en la realización de sus sueños financieros, así como el compromiso social a través de su Fundación Mercantil santa Cruz – “Puedes Creer”, trabajando con comunidades vulnerables y transformando la vida de más de 58.000 bolivianos mediante programas de educación, salud y deporte.

“Comprendemos que en Bolivia avanzan cada día las soluciones digitales en el sector financiero y, es por esto, que nuestro foco se centra en la inversión en tecnología”, expresó Alberto Valdés, Vicepresidente Ejecutivo del BMSC.

Mantener la fidelidad a sus principios y valores de integridad, honestidad, responsabilidad y excelencia, es lo que ha marcado la trayectoria del banco. Además, el compromiso con todas las personas que confían en la institución, la capacidad de adaptación a los cambios y la vocación emprendedora, son también claves que han hecho del BMSC el banco privado líder y referente en el rubro financiero, lo cual se refleja en la preferencia y confianza de los bolivianos.

“El objetivo principal que mueve a nuestra empresa, es ofrecer soluciones financieras que promuevan el bienestar económico de nuestros clientes. Nos enfocamos en brindar día a día un mejor servicio, basándonos en la solvencia, solidez y confianza, para acompañar a nuestros clientes a alcanzar sus metas financieras personales y/o de negocio. Gracias a la confianza de nuestros clientes y la dedicación y trabajo de nuestro equipo celebramos un año de logros.”, agregó Valdés.

En 2025, Banco Mercantil Santa Cruz celebrará 120 años de presencia en Bolivia, un hito que resalta su legado de solidez y compromiso con el país. En este tiempo, el banco ha sido un referente en el sector financiero. Con una infraestructura robusta que incluye 455 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional, Banco Mercantil Santa Cruz continúa expandiendo su presencia y brindando servicios financieros de calidad a más de 1.2 millones de clientes. Acerca del Banco Mercantil Santa CruzEl BMSC cuenta con más de $us 6.280 millones de activos. Depósitos con más de $us 5.221 millones. Una cartera de préstamos de más de $us 4.014 millones, más de un millón de clientes activos y un patrimonio de más de $us 385 millones, consolidándose como el Banco privado más grande del país gracias a su innovación en tecnología, diversidad de productos y servicios. Cuenta con 453 cajeros automáticos y 115 agencias a nivel nacional. Cuenta con distintos canales de atención para sus clientes, como la Banca Móvil, Banca por Internet y la Plataforma Cuentas y Créditos Online, un espacio 100% digital para abrir cuentas y solicitar créditos.A través de la Fundación Mercantil Santa Cruz – “Puedes Creer”, que es el brazo social del BMSC, el banco colabora desde hace 12 años con las poblaciones vulnerables, generando un impacto positivo en la comunidad y cambiando la vida de miles de personas. Hasta la fecha, ha transformado la vida de más de 58.000 bolivianos y bolivianas a través de sus programas sociales basados en los pilares de educación, salud y deporte.