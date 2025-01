Bolivia: Deterioro evidente de su comercio exterior en el 2º semestre 2024

Por: Luis Fernando Romero Torrejón

Pdte. Colegio Departamental de Economistas de Tarija

De manera inesperada, hasta sorpresiva el INE, finalizando el año 2024, ha publicado los datos del Comercio Exterior de Bolivia de manera conjunta tanto del mes de octubre y noviembre de esta gestión, donde se tiene las siguientes consideraciones:

1. En noviembre 2024, se registró un déficit comercial de $us. 43,5 millones, que si bien es menor al déficit registrado al de octubre ($us. 74,5 millones), esta marcando claramente la tendencia que este ultimo IV trimestre 2024 tendremos un saldo comercial negativo, afectado por la escasez de dólares, falta de carburantes y conflictos políticos sociales en Bolivia.

2. Las exportaciones en noviembre 2024 fueron por $us.705,7 millones, de los cuales la Extracción de Minerales fue la actividad económica de mayor peso con un 41%, de ahí le siguió la Industria Manufacturera con 36%, seguida de la Extracción de Hidrocarburos con 16% y finalmente el Sector Agropecuario con apenas un 6%.

3. A lo que va del año, la actividad de la Extracción de Minerales creció en su exportación en 49%, en cambio la Industria Manufacturera apenas en 4%, en estos 11 meses del 2024. Sin embargo, las exportaciones en general, como por actividad económica han tenido un relativo buen rendimiento en el 1er semestre, pero en este 2do, se refleja una tendencia contractiva. Inclusive de octubre a noviembre, todas han decrecido en sus exportaciones.

4. En cuanto a las importaciones, en noviembre tuvieron un valor de 749 millones de dólares, los bienes de consumo representaron el 63%, los bienes de capital un 21% y solo un 16% las materias primas y productos intermedios. De octubre a noviembre todas estas importaciones decrecieron.

5. De enero a noviembre 2024, las importaciones de materias primas y bienes intermedios cayeron en 34%, de bienes de capital en 11%, y solo las importaciones de bienes de consumo subieron en 6%.

6. Al igual que las exportaciones, las importaciones de nuestra economía han demostrado una tendencia decreciente en este 2º semestre 2024. Por ejemplo, de junio a noviembre la importación de materias primas y productos intermedios cayo en 47%, de bienes de consumo en 26% y de bienes de capital en 14%.

7. Si comparamos los saldos comerciales acumulados de enero a noviembre, tanto del 2023 y 2024, ambos son negativos. Sin embargo, el del 2024 es un 65% mayor al del 2023, por un monto de $us. 593 millones.

8. Las exportaciones acumuladas de enero a noviembre 2024 decrecieron en un 19% respecto al mismo periodo del 2023. En el mismo sentido, las importaciones bajaron en un 16% en comparación con la gestión pasada.

9. A lo que va del año, las exportaciones crecieron en un 14% desde enero. En cambio, las importaciones durante enero a noviembre 2024 bajaron en un 7%.

10. En esto 2 últimos meses, de octubre a noviembre 2024, las exportaciones descendieron en 3%, mientras que las importaciones bajaron en un 7%. Se evidencia una caída del comercio exterior en este 2º semestre 2024.

11. Durante la gestión 2023, de enero a noviembre, hubo 6 meses con saldos comerciales negativos, acumulando $us. 357 millones. En el 2024, hubo 7 meses con déficit comercial, el saldo acumulado negativo fue de $us. 593 millones.

12. De enero a noviembre 2024, los productos MAS EXPORTADOS fueron el gas natural con $us. 1.500,5 millones, de ahí le sigue el mineral del zinc con 1.263,2 millones y en 3er lugar los derivados de la soya con $us. 899,4 millones.

13. El sector de hidrocarburos sigue en continua declinación en producción y exportación, sobre todo de gas natural, de enero a noviembre, hubo un descenso del 20% del año 2023 al 2024.

14. Del total de las exportaciones de Bolivia, un 63,2% fueron Suministros Industriales (básicos y elaborados), un 19,1% fueron Combustibles y Lubricantes, y un 13,9% Alimentos y Bebidas. Esto según las grandes categorías económicas con datos acumulados hasta noviembre 2024. Sin embargo, en comparación con el 2023, todas están también reflejaron un descenso en sus valores.

15. Respecto a las IMPORTACIONES, los productos mas adquiridos del exterior, de enero a noviembre 2024, fueron el diésel y la gasolina por $us. 2.407 millones, de ahí le sigue los Suministros Industriales Elaborado por $us. 2.350,8 millones y luego los Bienes de Capital con $us. 1.090,2 millones.

16. Los anteriores, igual sufrieron un contracción en comparación con el mismo periodo del año 2023, en 11, 13 y 24% respectivamente. Denotando una contracción en la importación de bienes para la economía nacional.

17. Del total de nuestras importaciones, por clasificación industrial internacional, lo que más compramos del resto del mundo hasta noviembre 2024, provinieron de las Industrias Manufacturas con un 97,6%. La misma cayo en un 17% comparando con el mismo periodo del 2023.

18. De enero a noviembre 2024, nuestros principales socios comerciales a nivel país fueron China y Brasil, tanto en exportaciones e importaciones. En cuanto a grupo comerciales, destacan el comercio exterior con ALADI, MERCOSUR y la CAN. Sin embargo, igual denotan una contracción comercial respecto al mismo periodo del 2023.

Finalmente, es más que evidente que nuestro comercio exterior durante este 2024 ha presentado signos de un deterioro importante, traducido en sus saldos comerciales negativos, principalmente en este 2do semestre 2024.

Lo cual fue producto de la crisis cambiaria en Bolivia en términos de escasez de dólares y una divisa americana cara en el mercado paralelo, a esto se le suma los conflictos políticos y sociales (principalmente bloqueos) que han interrumpido el flujo normal de mercancías y golpeado duramente a nuestro comercio exterior, generando perdidas millonarias irreparables.

Esto se traducirá en que el año 2024 tengamos un menor crecimiento económico, limitación a la inversión extranjera, menos posibilidades de empleo formal, mayor presión al mercado cambiario, y que si añadimos el veto a las exportaciones de casi 2 semanas, el golpe podría ser mucho más duro por la perdida de confianza y credibilidad de los mercados internacionales.