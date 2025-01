Boliviano Paolo Vargas se entrenará en Barcelona de cara al Mundial de Sky Junior y Sub-23

A fines de enero se preparará en el Club Elbruz, mientras que a principios de febrero será parte del certamen internacional que se desarrollará en Bérgamo, Italia

Fuente: Federación Boliviana de Esqui

l esquiador boliviano Paolo Vargas se entrenará en la última semana de enero en el Club Elbruz de Barcelona, España, para ultimar detalles en su participación del Campeonato Mundial de Sky Cross Country Junior y Sub-23 que se disputará en Bérgamo, Italia, en febrero.

Vargas se clasificó a la cita internacional gracias a la buena actuación que tuvo en el Cross Country Roller Skiing que se llevó adelante en Chile en noviembre pasado.

Su objetivo es sumar la mayor cantidad de puntos en el ranking internacional para clasificarse por primera vez a los Juegos Olímpicos de Invierno, que en este caso serán los de Milán-Cortina d’Ampezzo 2026.

“Me voy a Europa, primero a Barcelona, España para entrenar hasta el 30 de enero. Viajaré por el 20 o 22 de enero. Fui invitado del Club Elbruz, que es amigo de nosotros, y me han podido ayudar en el pasado”, dijo Vargas, quien forma parte del proyecto de la Federación Boliviana de Ski y Andinismo (FEBSA) para clasificar a un deportista nacido en Bolivia a una cita olímpica.

“Ya entrené con ellos en 2023, es al norte de Barcelona, en la frontera con Andorra. Entrenaré en las pistas de nieve que hay ahí con mi entrenador Marc (Alonso) y el entrenador de Bolivia”, acotó.

A Italia

Luego de ello, viajará a Bérgamo, Italia, para participar en el Mundial que se desarrollará del 2 al 10 de febrero.

“Competiré en la modalidad Clásico Sprint, en las distancias de 1.3, 1.5 y 1.6 kilómetros. El objetivo es representar bien a Bolivia. Apunto a clasificarme a los Juegos Olímpicos y los mundiales son buenos para ganar puntos en el ranking. Estamos en camino, todavía no estamos cerca, pero avanzamos poco a poco”.

El 15 de febrero retornará al país para luego preparar su siguiente competencia sobre nieve, que será el 29 y 30 de marzo en Estados Unidos.

“La competencia será en Idaho, donde también espero hacer bien las cosas”.

Parte de la financiación de estos viajes es gracias a que es uno de los becados del programa “Sueño Bicentenario” del Ministerio de Salud y Deportes.

“Muy feliz y contento, es un gran ayuda con esto del viaje que no es nada barato. Me da mucho apoyo, en cuanto preparación física igual, vamos haciendo entrenamientos a las carreteras y en la ciudad y me da la posibilidad de enfocarme en esto, ya no debo tener un trabajo como antes porque trabajaba y entrenaba, pero con esta beca me permite enfocarme más en el deporte”, recalcó Vargas.