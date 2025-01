Cámaras captan a adolescente desaparecida cerca de la plaza principal de Quillacollo

La adolescente de 16 años desapareció durante la jornada de Año Nuevo en el departamento de Oruro y desde entonces se desconocía de su paradero

Alejandra Verduguez







Fuente: Unitel

Belén Apaza, adolescente de 16 años, fue reportada como desaparecida desde el pasado 1 de enero, luego de que su madre la dejara sola por un momento cuando se encontraban en un paseo en el departamento de Oruro.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Cámaras de seguridad captaron a la que se presume es la menor de edad la cual fue vista caminando cerca a la plaza principal del municipio de Quillacollo, Cochabamba.

[Foto: captura video] / Adolescente reportada como desaparecida

De acuerdo a lo que se puede ver en las imágenes, la adolescente viste una chamarra de color azul y utiliza una capucha con la cual se cubre parte de la cabeza, aparentemente para no ser reconocida.

La familia sospecha que la menor de edad fue captada por redes sociales por un hombre con quien tuvo contacto en Oruro y después la trasladó hasta Cochabamba, por lo que piden a las autoridades de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) realizar las investigaciones.

“Ella en las cámaras, que son pocas, no se la puede ver bien que se puede ver bien, pero la gente que le conoce, sabemos que es Belén, ella está encapuchada y está con una campera o un buzo que no es de ella, entonces sentimos, no sabemos nada concreto, que está con alguien y quisiéramos saber qué es con el chico y que estén bien pero ya son como cuatro días que no sabemos si están sanos y salvos”, dijo un familiar.

La adolescente de 16 años llegó al país junto a su familia desde Argentina para pasar las fiestas de fin de año en el departamento de Oruro, durante la jornada de Año Nuevo salió con su madre a pasear, pero cuando ella fue al baño y volvió ya no la encontró.