Camión jaló cables de alta tensión y desestabilizó un poste, una pareja en su vehículo lo impactó y se salvó de milagro

Cochabamba. El chofer contó a UNITEL que cuando pasaba por la calzada no se percató que el poste se encontraba en diagonal, solo sintió el impacto que destrozó los vidrios, y como su vagoneta quedó reducida a chatarra.







Fuente: Unitel

Este viernes un chofer y su esposa se salvaron de milagro, luego que un poste impactara contra el techo y parabrisas de su vehículo. Momentos antes, el elemento del tendido eléctrico fue desestabilizado por un motorizado de alto tonelaje.

Se conoce que el camión jaló los cables de alta tensión en la avenida Capitán Ustariz, en Colcapirhua, dejando inclinado a más de un poste.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El chofer del vehículo pequeño afectado contó a UNITEL que cuando pasaba por la calzada no se percató que la estructura de cemento se encontraba en diagonal, solo sintió el impacto que destrozó los vidrios, y como su vagoneta quedó reducida a chatarra.

[UNITEL] / Camión jaló los cables de alta tensión y desestabilizó un poste, una pareja impactó y se salvó de milagro

“Esto había estado bien bajo, yo estaba yendo a recoger unas cosas de Cochabamba y me ha sorprendido, había estado colgado bajito no más ya. Y he reducido (de velocidad)”, dijo el hombre.

La víctima detalló que tras el impacto su pareja terminó lesionada de la cabeza, pero se encontraba estable, por lo que se dirigió a su vivienda a dejar unas cosas.

Según un vecino que fue testigo en el momento que el camión jaló los cables de alta tensión, aseguró que el vehículo al avanzar desestabilizó los dos postes: uno de cemento y el otro de madera.

“Uno ya estaba en diagonal, ya caído, solo lo estaba sujetando los cables y lamentablemente la mala fortuna del caballero no ha debido ver y justo se ha dado”, señaló el vecino, quien afirmó que en ese momento se encontraba llamando a la compañía de electricidad para la atención del incidente.

El vehículo de la desafortunada pareja quedó con severos daños materiales, mientras que el poste de cemento fue partido en dos tras el impacto. La zona se vio afectada, por este hecho se cortó la electricidad en el lugar.

El chofer afectado pidió que el hombre que ocasionó el incidente se haga responsable de los daños ocasionados por el accidente de tránsito.