Canciller de Ecuador pide «respetar» la política migratoria de Trump y le llueven críticas

Fuente: RT

En opinión de la canciller ecuatoriana, Gabriela Sommerfeld, la política migratoria adelantada por el Gobierno del presidente estadounidense, Donald Trump, debe ser respetada. Así las cosas, anunció que su país dispone de un «plan» para atender a los migrantes deportados.

«Es una política del Gobierno de EE.UU., nueva, sobre migración, de una manera más intensa sobre migración irregular, y hay que respetarla. El Ecuador tiene que siempre estar con los brazos abiertos para recibir a los ecuatorianos, como ya lo hizo en el pasado», dijo la alta funcionaria este miércoles en una entrevista concedida a un medio local.

Desde su punto de vista, la nación suramericana siempre ha recibido los vuelos con migrantes deportados desde territorio estadounidense, pero a diferencia de lo que ocurría en el pasado, ahora existe un «programa para recibirlos». «La diferencia de antes y de hoy es que tenemos un programa para recibirlos. Todos los años pasados, del 2019 al 2024 incluido, no hubo un programa para recibirlos; hoy se ha creado un programa para recibirlos y para darles para un transporte, que vayan a su provincia, y todo lo que acabo de mencionar para que empiecen su nueva vida acá», sostuvo.

De acuerdo con Sommerfeld, el presidente Daniel Noboa instruyó a varios ministros a participar de la iniciativa, que incluye apoyos para conseguir un empleo. Según se desprende de sus palabras, aunque esta sería una de las causas primarias de la migración, no necesariamente se resuelve en EE.UU.

Comparativa con otras posturas

Las declaraciones de la titular de Asuntos Exteriores de Ecuador generaron malestar entre los usuarios de las redes sociales, quienes criticaron la postura del Gobierno frente al enfoque migratorio de Washington, señalado por otras administraciones de la región como violatoria de los derechos humanos, así como criminalizante y estigmatizante de las personas migrantes.

«Entonces como no es nuevo, que les sigan esposando y tratando como delincuentes. Gobierno de mierda«, criticó un usuario. Otro más tildó a Sommerfeld de «farsante e inepta como su jefe (Noboa)» y alguien más se preguntó si desde 2019 EE.UU. enviaba a los migrantes «esposados y encadenados».

«No dice nada de las condiciones, la forma [en] que esta vez son deportados. ¿Como delincuentes? No, eso no les importa. Con eso de ‘no es nuevo’, se lavan las manos y dicen que no es prioridad ni de importancia», fustigó otro internauta.

También hubo quien aprovechó la ocasión para echarle en cara al Gobierno que recibió con pompa al excandidato presidencial venezolano Edmundo González, en lugar de atender el tema de los migrantes. «Y ustedes, cantando y bailando por recibirle a [Edmundo] González como presidente no elegido de Venezuela. Almuerzo y condecoración. Ineptos«, escribió un usuario.

«Como no es nuevo, entonces seguimos feliz y contentos, esperando que la IA [inteligencia artificial] haga algo», consideró otro participante del debate en las redes.