Carlos Hugo Molina: “Luis Fernando Camacho será el árbitro de la unidad”

Santa Cruz.- El reconocido abogado y analista político Carlos Hugo Molina ha destacado el papel determinante de Luis Fernando Camacho en el panorama político boliviano de cara a las próximas elecciones generales. Según Molina, Camacho se posiciona como el «árbitro de la unidad» debido al respaldo en el departamento de Santa Cruz, donde -aseguró- cuenta con un apoyo del 60%.

“Este es el mejor espacio de la disputa política y no cabe duda que Santa Cruz, no solo por el millón de habitantes que no lo han reconocido y están aquí, no solo por el voto y significado desde el punto de vista económico. Ese elemento está fraccionado por un elemento técnico, todas las encuestas reconocen a Luis Fernando Camacho, pero con una específica, (tiene respaldo) del 60% en el departamento de Santa Cruz. ¿Qué quiere decir eso?, que el árbitro de la unidad es Luis Fernando Camacho”, sostuvo Molina en el programa radial La Hora Pico.

El análisis de Molina también abarca las complejidades internas dentro de la oposición. Señaló que, aunque se ha firmado un acuerdo entre cuatro candidatos para buscar la unidad de cara a las próximas elecciones presidenciales, existen obstáculos casi insalvables.

Mencionó, entre los más notables, la relación rota entre Luis Fernando Camacho y Rubén Costas, debido a su cercanía con Mario Aguilera. Esta fractura, según el analista, hace improbable la colaboración entre ambos. Asimismo, Molina destacó las tensiones entre Carlos Mesa y Jorge «Tuto» Quiroga, recordando que Tuto dejó a Mesa “sin sigla ni partido”.

“Estas diferencias, que han generado una profunda desconfianza mutua”, sostuvo al señalar que “si en este momento Camacho opta, y lo tendrá que hacer, está detenido, preso y secuestrado porque es político, y él va a jugar porque es su sobre vivencia política y personal”, manifestó Molina.