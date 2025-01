Carlos Sainz abandona el Dakar 2025: la FIA no lo dejó continuar

El piloto español, que había perdido una hora media (a 1’26» del líder) tras volcar en la difícil etapa 2 de la crono, quería seguir pero la FIA obligó a abandonar al español por los daños estructurales que sufría el vehículo en la parte del copiloto.

FABIO MARCHI

Fuente: https://www.mundodeportivo.com Carlos Sainz abandona el Rally Dakar 2025 tras la disputa de la etapa 2, la crono 48 horas, en la que el piloto madrileño sufrió un vuelco al verse sorprendido por una duna cortada, algo que causó múltiples daños en su coche. La FIA no permitió que Sainz y Lucas Cruz volvieran a salir a pista en la etapa 3 porque el arco de seguridad del coche del madrileño quedó dañado por dicho incidente. El español tuvo que pilotar durante más de 600 kilómetros con muchas dificultades pensando en minimizar sus pérdidas y en seguir en carrera por si tenía que ayudar a alguno de sus compañeros de Ford a luchar por la corona. Pilotó sin parabrisas, con la puerta derecha rota, sin techo y con la parte trasera de su coche sin carrocería, sufriendo pero sin rendirse jamás, pensando en llegar a la meta. Lo logró, pero como le ocurriera a Laia Sanz tras la etapa 1, quedaba por ver si el coche había sufrido daños estructurales y si la FIA dejaba que el vehículo continuara en carrera al considerar que era seguro. Y el resultado fue el mismo que en el caso de la catalana.

Por la tarde, alguien alertaba a este diario de que la probabilidad de que la FIA obligara a abandonar a Carlos eran del 50%, porque estaban esperando una decisión de los comisarios tras en análisis exhaustivo del coche. Preocupaba la zona del copiloto. Y finalmente, se confirmó la noticia: el español no podrá seguir por los daños que sufrió el arco de seguridad del Ford, en la citada zona donde se ubica Lucas Cruz.

La duda, y punto de discusión entre Ford y la FIA, es que el reglamento no permite reparar el arco de seguridad de un coche a no ser que lo haga el mismo fabricante, y en este caso, Ford es el fabricante. Sin embargo, la FIA considera que la palabra «reparar» en el reglamento solo significa soldar. Y en este caso, Ford necesitaba soldar y añadir una pieza adicional para que esa barra se reparara. Ford ya había hecho los cálculos y aseguran que hubiera incluso aumentado la seguridad de esa zona, pero la FIA no quiso entrar en razón.

De ahí, que Carlos Sainz se mostrara sorprendido por el hecho de que la FIA no confiara en un fabricante tan importante como Ford, que por su historia y renombre, jamás le prometería a la FIA que podía reparar con total seguridad un elemento si no supiera que realmente puede hacerlo con toda la seguridad del mundo.

El comunicado oficial de Ford:

Ford envió el siguiente comunicado a los periodistas españoles desplazados al Dakar, en Bisha: «Debido a los daños sufridos en la jaula de seguridad del vehículo nº 225 (Carlos Sainz y Lucas Cruz) durante el accidente en la primera parte de la etapa de 48 horas del Rally Dakar 2025 y de acuerdo con el reglamento de la FIA, se ha decidido retirar el vehículo».

Sainz quería seguir

«Queda todavía muchísima carrera. Evidentemente, mis opciones de ganar han desaparecido, pero si puedo ayudar al equipo, si puedo aprender y puedo probar alguna cosa y ganar alguna etapa, pues mejor», aseguraba el madrileño, que pese a sus 62 años y el dolor de espalda que le provocó la caída, quería seguir luchando, sin rendirse, para acompañar al Ford que se mantiene con opciones, el de Mattias Ekström, en su pelea contra el resto de oponentes de la cabeza. Pero no pudo.

‘El Matador’ regresa a casa y lo hará con el trabajo a medias. Como saben, suele terminar todo lo que hace y con nota. Quiere ganar el Dakar con Ford.