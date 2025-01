Carlos Sainz sufre un vuelco: su Dakar, en peligro

Sainz y Cruz volcaron en el kilómetro 327 cuando abrían pista en las dunas. Ya pierde más de 40 minutos con Al-Attiyah

🚗 @CSainz_oficial flipped his Ford Raptor at km 327!🔄

Thankfully, the crew is unharmed and managed to get back on track, but the car took some heavy damage.🔧

#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/XQvASVcUAM

— DAKAR RALLY (@dakar) January 5, 2025