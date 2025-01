Caso Trata: Chávez espera que juez reconduzca actuaciones contra Morales porque no se lo notificó

La jurista indicó que la acusación contra Morales es una “cortina de humo” que busca tapar “la gravísima crisis económica” que hoy está quitando el pan de la boca.

POR BORIS GÓNGORA

Fuente: La Razón

El abogado Wilfredo Chávez, defensa del expresidente Evo Morales, señaló este martes que en este “breve tiempo” se espera que la situación de exmandatario pueda cambiar y que el juez revise de oficio si se lo notificó personalmente y se reconduzca las actuaciones “anulando de oficio aquello”.

El juzgado de Instrucción Penal 5 de Tarija reprogramó la audiencia cautelar del líder cocalero para el viernes 17 a horas 09.30, debido a que su defensa presentó un certificado médico forense en el que se señala que el líder cocalero presenta una enfermedad de una bronconeumonía.

“Se ha presentado, me indican los compañeros, un certificado médico, se va a hacer la valoración respectiva. Esperemos que en ese interludio de tiempo se pueda cambiar la situación (y) el juez revise de oficio, si se ha notificado personalmente a Evo Morales y reconduzca a las actuaciones anulando de oficio aquello”, dijo Chávez.

La jurista indicó que la acusación contra Morales es una “cortina de humo” que busca tapar “la gravísima crisis económica” que hoy está quitando el pan de la boca.

A ello, reiteró que Morales no fue notificado personalmente con el acto conclusivo de la etapa preliminar que determinó la imputación formal.

Recordó que el Código Procesal Penal establece que deben notificarse tres actos por lo menos de manera personal, entre ellos, dijo que están “la citación, esta imputación, la acusación y la sentencia”.

“No ha ocurrido en este caso la notificación, por tanto, no hemos tenido la defensa la oportunidad de organizar defensa, de plantear excedentes, excepciones. Diez días tuviéramos a partir de la notificación que no ha existido”, mencionó.

Dijo que “ellos” en referencia al Ministerio Público “dicen es que han hecho una notificación por edictos”. Sin embargo, argumentó que la notificación por edictos no puede darse porque hay un domicilio de Evo Morales en ese proceso.

“Ellos tienen que notificar ahí. ¿Por qué no lo han hecho? No sabemos y todo lo que hacen actualmente es una cuestión política, porque saben que, si se va a notificar, habría defensa, no hay en este momento defensa y no se accede al cuaderno de investigaciones porque la Fiscalía no sube nada al cuaderno”, denunció.

Respecto a su salud de Morales, Chávez indicó que “todos sabemos” que el líder cocalero no es una persona joven y ya es de la tercera edad que “necesita permanentemente” las atenciones necesarias.

“En todo caso, la valoración oficial se va a hacer en 24 horas, como ha dispuesto el juez, y el médico valorará y dará un dictamen sobre el tema para continuar o no con las actuaciones respectivas”, aseveró.

Agregó que, de confirmarse el cuadro expresado en el certificado, “el juez debe tomar una decisión diferente al haber programado el viernes, o a través de hacerla virtual la audiencia”.