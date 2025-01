Celebridades critican la gestión de las autoridades californianas en medio de los devastadores incendios: “Idiotas liberales”

Figuras como James Woods, Sarah Michelle Gellar y Sara Foster, aseguraron que las medidas que han tomado Karen Bass y Gavin Newsom no han sido las correctas.

Por Uriel Monterrubio

Fuente: Infobae

Diversas figuras públicas han expresado su frustración hacia la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, y el gobernador de California, Gavin Newsom, por la respuesta de las autoridades frente a los incendios que han devastado el sur del estado en los últimos días.

La actriz Sarah Michelle Gellar, conocida por su papel en Buffy the Vampire Slayer, usó sus Historias de Instagram para criticar la falta de organización en las evacuaciones. “Ciudad de Los Ángeles, quieren que todos evacúen, pero hay un completo embotellamiento y ni un solo oficial de tránsito ayudando en las calles”, escribió, etiquetando a Bass y a la ciudad de Los Ángeles.

Sarah Michelle Gellar denunció que el embotellamiento de Los Ángeles no permitió una correcta evacuación de la zona durante los incendios 162 Sarah Michelle Gellar denunció que el embotellamiento de Los Ángeles no permitió una correcta evacuación de la zona durante los incendios 162

Por su parte, Sara Foster, actriz de 90210, señaló en X (antes Twitter) problemas estructurales que, según ella, contribuyeron a la crisis. “Pagamos los impuestos más altos de California. Nuestros hidrantes estaban vacíos. La vegetación estaba descuidada, el matorral no se despejó. Nuestros embalses fueron vaciados por el gobernador porque los líderes tribales querían salvar peces. Nuestro presupuesto para el departamento de bomberos fue reducido por nuestra alcaldesa. Pero gracias a Dios los drogadictos tienen sus kits de drogas”, escribió el miércoles. Foster, de 43 años, exigió la renuncia de Bass y Newsom, alegando que sus “políticas de izquierda extrema han arruinado nuestro estado y también a nuestro partido”.

Sara Foster aseguró que en Los Ángeles se pagan los impuestos más altos de California, y aún así, las autoridades no manejaron de manera correcta los incendios Sara Foster aseguró que en Los Ángeles se pagan los impuestos más altos de California, y aún así, las autoridades no manejaron de manera correcta los incendios

El actor James Woods, quien perdió su casa en el incendio de Palisades, se sumó a las críticas con un mensaje directo en X. En respuesta a un fan que mencionó su escepticismo hacia el cambio climático, Woods, de 77 años, escribió: “Este incendio no es por ‘cambio climático’, imbécil ignorante. Es porque idiotas liberales como tú eligen a idiotas liberales como Gavin Newsom y Karen Bass. Uno no entiende lo más mínimo sobre manejo de incendios y la otra no puede llenar los embalses”.

«Este incendio no es por ‘cambio climático’, imbécil ignorante. Es porque idiotas liberales como tú eligen a idiotas liberales como Gavin Newsom y Karen Bass». Esta fue la respuesta que dio James Woods a un usuario de X sobre las polémicas del incendio en California 163 «Este incendio no es por ‘cambio climático’, imbécil ignorante. Es porque idiotas liberales como tú eligen a idiotas liberales como Gavin Newsom y Karen Bass». Esta fue la respuesta que dio James Woods a un usuario de X sobre las polémicas del incendio en California 163

El actor también brindó una entrevista donde se mostró sumamente afectado por la pérdida de su vivienda:

“Por fin lo conseguimos, nadábamos todos los días y me bajaba la tensión. Si alguna vez viste las vistas desde esa casa antes del incendio, eran simplemente… Era el paraíso. Y nuestros vecinos, los conocíamos a todos. Un día estás nadando en la piscina y al día siguiente todo ha desaparecido”, compartió Woods entre lágrimas.

Mientras tanto, el bailarín profesional de Dancing with the Stars, Val Chmerkovskiy, expresó su indignación a través de Instagram. “La quinta economía más grande del planeta. ¿Los bomberos no tenían suficiente presión de agua para hacer su trabajo? ¿Es una broma? Los impuestos que pagamos para una infraestructura de tercer mundo son increíblemente absurdos”, declaró.

El bailarín Val Chmerkovskiy criticó la poca capacidad de los bomberos para apagar el fuego en Los Ángeles (Créditos: Instagram/Val Chmerkovskiy) El bailarín Val Chmerkovskiy criticó la poca capacidad de los bomberos para apagar el fuego en Los Ángeles (Créditos: Instagram/Val Chmerkovskiy)

Hasta el momento, ni la alcaldeza de Los Ángeles ni el gobernador de California han respondido las críticas de estas figuras.

Hollywood está en crisis

En medio de las llamas, numerosas celebridades han tenido que evacuar sus viviendas desde el martes, cuando una serie de incendios arrasaron el condado de Los Ángeles. Entre las figuras afectadas se encuentran Miles Teller, Heidi Montag, Spencer Pratt, Leighton Meester, Adam Brody, Anna Faris, y Paris Hilton. El caso de Hilton fue particularmente mediático dado que, además de la figura que es dentro de la industria del entretenimiento, compartió en sus redes sociales que se enteró de la pérdida total de su hogar a través de las noticias locales.

Paris Hilton mostró su preocupación por las víctimas de los incendios en California. (Créditos: Instagram/ Paris Hilton) Paris Hilton mostró su preocupación por las víctimas de los incendios en California. (Créditos: Instagram/ Paris Hilton)

“Con el corazón roto más allá de las palabras. Sentarme con mi familia, viendo las noticias, y ver cómo nuestra casa en Malibú arde hasta los cimientos en la televisión en vivo es algo que nadie debería tener que experimentar. Esta casa fue donde construimos tantos recuerdos preciosos. Es donde Phoenix dio sus primeros pasos y donde soñamos con construir toda una vida de recuerdos con London”, se lee en el mensaje compartido por Hilton.