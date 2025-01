Cerco en Aguas Blancas: denuncian que camiones 0km hacen la logística de los gomones

El interventor de la localidad de Aguas Blancas, Adrián Zigarán, se viene manifestando crítico del gobierno boliviano al respecto de las políticas de control al contrabando y narcotráfico del vecino país. «Flashearon que es el muro de Donald Trump y nos llenan de cocaína» aseguró a medios nacionales.

Ayer, en contacto con diario El Tribuno, Zigarán hizo notar una particularidad en torno a la polémica con el vecino país. «La Policía Naval Boliviana dice que ellos no pueden atrapar a los gomones porque cuando llegan al lugar, los contrabandistas se tiran hacia el lado argentino y entones no pueden intervenir. Bueno, pero desde aquí se puede ver a cinco camioncitos 0km que recogen a los gomones y los vuelven a traer al punto de partida, o sea, si no los quieren agarrar en el agua, que los agarren arriba de los camiones cuando cruzan de nuevo hacia Bolivia. Pero no está la voluntad de colaboración. Nos mienten y después se hacen los buenos vecinos y se quejan porque hacemos un alambrado» expresó Zigarán.

El interventor insistió: «El gobierno boliviano nos habla de la mutua colaboración. Ellos mismos prohibieron el uso de los gomones hace más de un año, pero es evidente que el circuito que cumplen lo hacen dentro de su país. Tiran los gomones con mercadería, cruzan el río y aguas abajo vuelven a Bolivia y entonces van los camiones 0km a buscarlos y los llevan de vuelta para repetir el circuito y así están todo el día. Decime en qué parte no los pueden atrapar»

