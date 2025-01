China colocará la primera bandera ondeante en la Luna

Fuente: https://actualidad.rt.com

El módulo de aterrizaje de la próxima misión Chang’e-7 de China llevará una bandera para instalarla en la Luna y que tiene capacidad de ondear en la superficie lunar, informó el canal estatal CCTV.

Zhang Tianzhu, subdirector del Instituto de Investigación de Tecnología Futura del Laboratorio de Exploración del Espacio Profundo, señaló que es conocido que «hay un vacío» en nuestro satélite, además de que carece de una atmósfera, por lo existen dificultades para «hacer que una bandera ondee con el viento como ocurre en la Tierra».

Sin embargo, se propuso utilizar la interacción electromagnética para lograr que la bandera tenga un movimiento ondulante. Según Zhang, unos cables de circuito cerrado colocados en la superficie de la bandera transportarán corrientes alternas para generar campos magnéticos que permitirán que la bandera ondee.

