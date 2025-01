Cochabamba: Cruz informa que existen recursos para contratar a solo 140 personas para salud

Los hospitales más afectados son el Cochabamba, el del Norte y el del Sur.

Fuente: Opinión

El secretario de Salud de la Alcaldía de Cochabamba, Aníbal Cruz, informó que existen recursos para solamente contratar a 140 personas para la atención en los servicios de salud.

La concejala del Movimiento Al Socialismo (MAS) Silvia Soliz hizo una solicitud de informe respecto a la “no contratación” de especialistas, subespecialistas y médicos generales para el primer, segundo y tercer nivel.

Dijo que los hospitales más afectados son el Cochabamba, el del Norte y el del Sur.

Sin deslindar responsabilidad del Gobierno nacional de Luis Arce, aseveró que este tema también es competencia de la instancia municipal.

Soliz observó que se utilicen recursos en proyectos como el nuevo edificio de la Alcaldía y no así para la contratación de personal que atendería la salud de la población.

Sobre el tema de ítems, necesidades y posibilidades, Cruz cuestionó que los ítems otorgados por el Ministerio de Salud para Cochabamba no sean los suficientes. Aclaró que, entre los médicos distribuidos, no todos tienen ítems como tal, ya que varios son residentes y otros estudian especialidades. Además, no todos están en la ciudad de Cochabamba, ya que el requerimiento se da en distintas regiones del departamento.

En torno a los recursos, Cruz explicó que la Municipalidad cumple con lo que corresponde, pero que no cuenta con lo suficiente. Dijo que existe un remanente de 15 millones, lo que permitirá la contratación de consultores en línea, en un número no mayor a 140