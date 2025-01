Cochamanidis: “Mi gestión en el Comité Cívico será diferente (a la de Fernando Larach)”

El primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz solicitó licencia para postularse a la presidencia. Toma distancia de la actual gestión que ha sido cuestionada.

Stello Cochamanidis, primer vicepresidente del Comité pro Santa Cruz, ha anunciado su postulación para la presidencia de la entidad cívica. Las elecciones se realizarán el 1° de febrero y el dirigente conversó sobre sus planes en el programa Qué Semana de EL DEBER Radio.

Se dice que el próximo camino de Bolivia debería ser el federalismo, ¿qué es lo que debería terminar de salvar este país?

De los 200 años que estamos, falta poco para celebrar Santa Cruz, el 14 de febrero. No tenemos nada que festejar, porque estamos sometidos al centralismo, el masismo, y eso va a cambiar este 2025.

¿Por qué va a cambiar?

Hay una sola verdad para estas elecciones: el MAS no es una opción viable. La oposición debe escuchar al pueblo, ya que hemos estado trabajando en esto durante años desde el Comité pro Santa Cruz. Hemos realizado reuniones con líderes como el doctor (Fernando) Cuéllar, Luis Fernando Camacho y Rómulo Calvo, para unir a la oposición. Aunque hay una esperanza creciente, aún no se ha consolidado. Necesitamos una unidad sólida que garantice que el voto de los ciudadanos realmente genere un cambio. Este cambio no solo implica la salida del MAS; es necesario transformar el modelo de Estado que tenemos.

Mencionó a tres presidentes del Comité Cívico. Sin embargo, omite a Fernando Larach, el actual presidente, quien ha sido criticado por no ser confrontacional con el Gobierno, ¿qué opina al respecto?

Somos dos personas distintas y, si Dios me permite ganar las elecciones, mis gestiones serán completamente diferentes.

¿Cómo será su gestión?

He tenido la fortuna de salir de las bases. He sido parte de la Federación de Fraternidades Cruceñas y he ocupado distintos roles en el Comité. Conozco bien nuestras instituciones y he trabajado codo a codo con cada sector durante más de diez años. Si llego a ser presidente, mi prioridad será revitalizar el Comité pro Santa Cruz, especialmente en un año electoral donde la situación del país es insostenible. La única manera en que el MAS entiende es a través de la presión en las calles.

¿Cómo estuvo el Comité pro Santa Cruz hasta ahora?

Como mencioné, las gestiones son distintas. Mi compromiso siempre ha sido luchar por Santa Cruz. Volveremos a estar en las calles porque el Gobierno nos obliga a hacerlo. Si aquellos en diferentes niveles de gobierno no cumplen con sus responsabilidades, nosotros recordaremos cuál es su deber. Todos son muy buenos para pedir votos, pero una vez en el poder, se olvidan de sus promesas.

¿La demanda será para el municipio, la gobernación y el gobierno nacional?

Así es. Contamos con una brigada parlamentaria que debe canalizar lo que necesita nuestro departamento a nivel legislativo.

¿Cómo percibe el ánimo de la gente considerando el periodo de decaimiento que se evidencia?

Es cierto que ha habido un bajón anímico en la sociedad, pero estoy convencido de que se recuperará rápidamente. Todos debemos salir a defender nuestros derechos. La lucha no es solo por un sector; es por la subsistencia de todos. Si bien cada departamento tiene su responsabilidad, mi enfoque es con Santa Cruz. Estamos listos para volver a las calles, ya que la situación lo exige.

¿Cuál es la agenda para abordar la preocupación económica de la gente?

El 13 de noviembre de 2022, en un cabildo, se estableció un proyecto que busca una nueva relación de Santa Cruz con el Estado, un modelo replicable en otros departamentos.

Se habla de que el Comité Cívico es dócil frente a grupos de poder. ¿Cuál es su opinión?

La crítica sobre grupos de poder es común, pero muchos critican sin participar. El Comité es democrático porque representa a diversos sectores. En lo personal, no me he identificado con ningún grupo de poder. Vengo de las bases.

¿Pertenece a alguna logia?

No pertenezco a ninguna logia. Mi única lealtad es a Santa Cruz.

¿Cómo maneja las críticas a la anterior gestión?

Cuando comenzó la gestión del Dr. Rómulo Calvo, propuse liderar la comisión del censo, que fue crucial en la lucha. Participé activamente en protestas y enfrenté a altos funcionarios para exigir un decreto que finalmente se convirtió en ley. No debemos olvidar que seguimos exigiendo a quienes están en el poder, que cumplan con su trabajo.

Perfil

Stello Cochamanidis es licenciado en Relaciones Internacionales y está en el octavo semestre de Derecho. Ha trabajado en el sector privado y es independiente desde hace diez años. “Mi compromiso es con Santa Cruz y seguiré luchando por el bienestar de todos”, dice.