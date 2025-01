Colchicina en el infarto agudo de miocardio

Resumen

La inflamación se asocia con eventos cardiovasculares adversos. Los datos de ensayos recientes sugieren que la colchicina reduce el riesgo de eventos cardiovasculares.

MÉTODOS

En este ensayo multicéntrico con un diseño factorial de 2 por 2, Jolly, et.al., [NEJM.DOI: 10.1056/NEJMoa2405922] asignaron aleatoriamente a pacientes que habían tenido un infarto de miocardio para recibir colchicina o placebo y espironolactona o placebo. Los resultados del ensayo de colchicina se informan aquí. El resultado primario de eficacia fue una combinación de muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio recurrente, accidente cerebrovascular o revascularización coronaria no planificada impulsada por isquemia, evaluada en un análisis del tiempo hasta el evento. La proteína C reactiva se midió a los 3 meses en un subgrupo de pacientes y también se evaluó la seguridad.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

RESULTADOS

Se aleatorizó a un total de 7062 pacientes de 104 centros en 14 países; en el momento del análisis, se desconocía el estado vital de 45 pacientes (0,6 %), y es muy probable que esta información no se haya obtenido al azar. Se produjo un evento de resultado primario en 322 de 3528 pacientes (9,1 %) en el grupo de colchicina y en 327 de 3534 pacientes (9,3 %) en el grupo de placebo durante un período de seguimiento medio de 3 años (cociente de riesgos instantáneos, 0,99; intervalo de confianza del 95 % [IC], 0,85 a 1,16; P = 0,93). La incidencia de los componentes individuales del resultado primario pareció ser similar en los dos grupos. La diferencia de media de mínimos cuadrados en los niveles de proteína C reactiva entre el grupo de colchicina y el grupo placebo a los 3 meses, ajustada según los valores basales, fue de -1,28 mg por litro (IC del 95%, -1,81 a -0,75). La diarrea se produjo en un mayor porcentaje de pacientes con colchicina que con placebo (10,2% frente a 6,6%; P < 0,001), pero la incidencia de infecciones graves no difirió entre los grupos.

CONCLUSIONES

Entre los pacientes que sufrieron un infarto de miocardio, el tratamiento con colchicina, cuando se inició poco después del infarto de miocardio y se continuó durante una mediana de 3 años, no redujo la incidencia del resultado primario compuesto (muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio recurrente, accidente cerebrovascular o revascularización coronaria no planificada provocada por isquemia).

Ronald Palacios Castrillo