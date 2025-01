Luego de casi dos años de hacerse público el caso de pederastia clerical, este jueves comienza el juicio oral contra los jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento sistemático al cura Alfonso “Pica” Pedrajas (+) en los casos de pederastia clerical.

Los dos imputados ocuparon el puesto de provincial, máximo cargo de la Compañía de Jesús dentro de un país, cuando más denuncias contra Pedrajas llegaron a la orden.

Recolons ocupó el cargo desde 1993 hasta 1999; incluso, fue el segundo en la curia general de la orden en Roma, Italia entre 2004 y 2012.

Mientras que Alaix estuvo al frente de la orden jesuita en el país desde 1999 hasta 2007.

Ambos acusados encubrieron los delitos sexuales cometidos por el cura pederasta Alfonso Pedrajas (+). El cura abusó sexualmente a 85 menores de edad, la mayoría del colegio Juan XIII de Cochabamba, del que era director.

ENCUBRIMIENTO

Los españoles Recolons y Alaix son acusados por encubrir durante décadas los delitos de Pedrajas, fallecido en 2009. Él mismo dejó escrito detalles de los delitos que cometió en un diario, develado en abril de 2023 por el diario español El País.

Tanto Recolons como Alaix aparecen en los escritos de Pedrajas como dos de los siete altos cargos de la Compañía de Jesús que le ayudaron a eludir las denuncias de sus víctimas. Incluso, conocieron de los delitos de boca del mismo Pedrajas y de varias de sus víctimas, pero no lo denunciaron.

Además de tapar las denuncias, silenciaron a los afectados.

En marzo de 2024, la Fiscalía de Cochabamba presentó la imputación formal contra Recolons y Alaix. El delito por los que se los acusa es de encubrimiento vinculado al delito de abuso deshonesto cometido por el cura pederasta Alfonso Pedrajas Moreno.

En una audiencia de medidas cautelares, el 28 de marzo, la Justicia dictó detención domiciliaria y arraigo para los curas encubridores.

La jueza que celebró la audiencia tomó en cuenta los argumentos del Ministerio Público por “peligro de fuga”, “peligro efectivo para las víctimas” y por posible “obstaculización judicial”.

VÍCTIMAS

Al menos 15 víctimas se sumaron a las denuncias ante las autoridades que investigan el caso. A pesar de que pasaron más de tres décadas, las pericias psicológicas realizadas a las víctimas develan que éstas aún sienten “temor, impotencia y afectación emocional”.

Ante ese panorama varias víctimas solicitaron formar parte de los programas de protección de testigos.

“El padre Alfonso Pedrajas me ha tocado todo. Creo que hasta su dedo me ha metido al ano. Ha sido una de las experiencias más traumáticas que he tenido en mi vida”, señala una parte de la declaración de una víctima.

Gran parte de las denuncias están apoyadas por informes psicológicos redactados por especialistas de la Unidad de Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía.

Una de las conclusiones generales sobre estas declaraciones es que, “pese al tiempo transcurrido de la comisión de los hechos de agresión sexual, los mismos presentan inestabilidad emocional, afectando actividades cotidianas, presentando desgaste mental, sentimientos de soledad, culpa, remordimiento, preocupación somática y sexual”.

NOTIFICACIÓN

Edwin Alvarado, dirigente de la Comunidad Boliviana de Sobrevivientes, expresó su molestia ya que las autoridades judiciales no notificaron a ninguna de las víctimas ni a sus abogados para la audiencia de este jueves.

“De manera extraña, sin haber notificado a ninguna de las víctimas ni sus abogados, se ha programado para mañana (hoy) el inicio del juicio oral contra los jesuitas españoles Marcos Recolons y Ramón Alaix, acusados por encubrimiento sistemático en los casos de abuso sexual sucedido en entornos jesuitas”, dijo Alvarado.

Asimismo, convocó a las víctimas para que asistan a la audiencia de este jueves que se realizará en el juzgado de sentencia penal anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres 4 de Cochabamba, a las 09.00.

