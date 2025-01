Comienzan con el rastrillaje en la carretera a los Yungas en búsqueda de dos adultos mayores deportistas

Franklin Touchard y Armando Ortega ambos de aproximadamente 80 años desaparecieron mientras realizaban una caminata desde Irupana hacia Chuñavi, los Yungas de La Paz. Ambos son deportistas. Sus familiares los reportaron como desaparecidos desde el 4 de enero.







Fuente: Unitel

Luego de una referencia previa, este miércoles más de 80 agentes de la Policía y Bomberos, además de la unidad de canes comenzaron con el rastrillaje en la comunidad Tres Ríos, camino a los Yungas, en la búsqueda de la pareja de amigos adultos mayores que desaparecieron hace casi un mes.

“Estamos constituyéndonos con 80 efectivos tanto de la Policía del comando departamental, Bomberos y la unidad de canes. Estamos aproximadamente a una hora y media del camino en el lugar vamos a armar el operativo y seguir la planificación correspondiente”, dijo a UNITEL el director departamental de Bomberos de La Paz, coronel Pavel Tovar.

[Composición ] / Franklin Touchard y Armando Ortega están desaparecidos desde el 4 de enero

Franklin Touchard de 80 años y Armando Ortega de aproximadamente la misma edad desaparecieron mientras realizaban una caminata desde Irupana hacia Chuñavi. Sus familiares contaron que ambos son deportistas y están desaparecidos desde el 4 de enero.

Entre los primeros indicios, la Policía encontró prendas de vestir que pertenecen al señor Franklin, según informó a los medios su hija Paola Touchard; mientras que de Ortega no hubo rastros hasta el momento.

La mujer explicó que su padre salió hacia Irupana para encontrarse con su amigo, asimismo, dijo que la comunicación se perdió en esa zona.

“Según el rastreo satelital, el teléfono ya se perdió por Irupana, por ese sector. Es decir, no se sabe si verídicamente se ha encontrado con el señor Armando”, señaló Paola.

En cambio, Antonio Ortega aseguró que su padre sí logró reunirse con Touchard. “Mi papá me llamó el lunes a las 10 de la mañana. Me dijo: ‘Estoy por Lambate, hijo, está lloviendo mucho’. Le pedí que no siguiera, pero respondió que solo quería pasear”, recordó.

Los allegados de ambos hombres se encuentran preocupados y a la espera de saber y dar con ellos que hasta la fecha no se tiene más rastros; mientras se comienza con el rastrillaje.

“Se ha trazado ya por la Felcc la planificación respectiva hasta llegar al grupo focal para realizar el operativo y según aquello hay que ver la distancia y veremos si vamos a pie, haremos el rastrillaje y esperemos dar con las personas desaparecidas”, auguró el director de Bomberos.