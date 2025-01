Confederación de Gremiales: Nos están invitando a reglamentar cómo nos van a quitar mercaderías

El dirigente Gonzáles dijo que esa disposición (de confiscación de productos) fue introducida de “contrabando” porque la Ley del PGE 2025 no debería contemplar ese tipo de acciones.

Foto: Ahora el Pueblo

Fuente: ANF / La Paz

El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical de Gremiales de Bolivia, Cesar Gonzáles, rechazó la invitación del Gobierno para reglamentar la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; dijo que no acudirán a esa reunión porque sería pactar cómo les quitarán sus mercaderías.

Ante la incapacidad de frenar la inflación, el Gobierno pretende usar el aparato público para tener la potestad de realizar controles y confiscaciones, a toda la cadena productiva y comercializadora de alimentos, con la excusa de control de precios.

“Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos”, indica la disposición séptima del PGE 2025.

A inicios de diciembre pasado, la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados anuló la disposición adicional séptima, pero la norma no fue aprobada en el pleno de la Cámara Baja porque el presidente de esa instancia, Omar Yujra, dilató y finalmente no convocó a una sesión. Al no ser aprobado en la Asamblea Legislativa, el PGE 2025 entró en vigencia automáticamente desde el primer día de este año.

Ahora, las autoridades convocaron a los gremiales y a los sectores productores a mesas de trabajo para reglamentar esa disposición. Sin embargo, la invitación fue rechazada y exigen la derogación de ese acápite.

“(El Gobierno) está invitando a reglamentar cómo nos van a quitar mercaderías, no lo vamos a permitir, no vamos a ir a ese tipo de reuniones”, adelantó Gonzáles.

El dirigente dijo en Red Uno que esa disposición fue introducida de “contrabando” porque la Ley del PGE 2025 no debería contemplar ese tipo de acciones.

Se tiene previsto que los gremiales de El Alto realicen una marcha de protesta el lunes próximo en demanda de la derogación de esa disposición.