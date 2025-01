Costa advierte que red de apuestas sigue operando en el fútbol boliviano

APG

Un año y cuatro meses, después de salir a la luz el tema de un supuesto amaño de partidos que paralizó el fútbol profesional por 40 días, aproximadamente, Costa volvió a mencionar este asunto, en ocasión de la entrega de las insignias FIFA a los árbitros, entre los cuales estaba el juez paceño Gaad Flores, quien, a través de su denuncia, involucró al dirigente Marcos Rodríguez Ibáñez, de Vaca Díez.

«Hemos recibido denuncias que nos llegan con sustento y otras no, actores que están interviniendo en el tema de apuestas, que nos preocupa, queremos una gestión limpia y por eso tocaremos las puertas de la Fiscalía», declaró Costa, este lunes, en La Paz, sin dar detalles sobre de qué partidos son las observaciones.

En ese entonces, la denuncia realizada ante el Ministerio Público no avanzó, a raíz de este proceso no existe ninguna persona detenida. Mientras, a nivel de la justicia deportiva, Rodríguez fue sancionado de por vida, los jugadores Franz Parada y Joel Fernández recibieron una suspensión de dos años, Mizael Pinto fue castigado con un año fuera de la actividad futbolística. Entre tanto, Pedro Taborga y Diego Cuadros quedaron absueltos por no encontrar evidencia contundente.

INSIGNIAS

De manos del presidente de la FBF, 42 árbitros recibieron las insignias FIFA, de las cuales 30 corresponden a fútbol, que a su vez tiene a 11 árbitras centrales y árbitras asistentes, seis de futsal y siete para fútbol playa.