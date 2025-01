Cox asegura que certificado presentado por Morales fue aceptado en otra audiencia

En un juzgado de La Paz postergaron la audiencia virtual que tenía el expresidente por causal justificada.

Por Diego Gonzales Montecinos

Fuente: Visión 360

El abogado Nelson Cox aseguró este domingo que el rechazo del certificado médico presentado por la defensa Evo Morales el pasado viernes en Tarija para justificar su ausencia en la audiencia que tenía, no tiene una justificación, ya que el mismo fue presentado en otro juzgado el mismo día y fue aceptado. Además, aseguró que el proceso en contra del expresidente es forzado por el gobierno,

“El expresidente no tiene un solo proceso, tiene más de 12 procesos de este gobierno traidor. El mismo día teníamos audiencia a las 3 de la tarde, se presenta esa documentación digitalizada al juez, de un proceso armado por el Ministro de Justicia que estaba en audiencia, y este juez, sí da credibilidad de la documentación”, Dijo Cox.

Aseguró que, en esa audiencia en el juzgado decimosegundo de sentencia en lo penal, en La Paz, aceptaron el certificado médico y postergaron la misma para la próxima semana además verifican que este documento es bueno y verdadero, “esta audiencia se suspende porque es una causal justificada para que el presidente virtualmente, ni siquiera presencialmente, virtualmente no puede estar presente”.

Es por esto que el abogado y exviceministro se estrelló contra los jueces en Tarija que decidieron no aceptar el certificado presentado por la defensa de Morales el pasado viernes.

“Ves el parangón, un juez mediocre, un juez arbitrario, en Tarija, que obedece a la instrucción de un gobierno, se cree el doctor Google y dice, no, estos certificados no me convencen, y en La Paz un juez dice que los certificados médicos son idóneos, yo doy credibilidad, y estos documentos son suficientes para suspender la audiencia del expresidente, prográmese nueva fecha para el siguiente viernes”, aseguró Cox.

Respecto al proceso que se lleva en contra de Morales, el abogado fue claro. “Es un proceso forzado, porque es un proceso con un informe de inteligencia, no con un informe de una persona, no con una denuncia de una persona, no con una denuncia de un entorno familiar, no. Es con un informe de inteligencia de un policía”.

