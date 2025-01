Creemos advierte posible plan del TSE y TCP para frenar elecciones y prorrogar a Arce

La Bancada de Creemos advirtió, mediante un comunicado, de un probable plan del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) autoprorrogado para frenar las elecciones generales del próximo mes de agosto con el fin de prorrogar en el poder al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), Luis Arce Catacora.

Fuente: Prensa Creemos

Pedimos a los ciudadanos que estén atentos a las acciones del Tribunal Supremo Electoral y del Tribunal Constitucional Plurinacional. Ambos órganos están convocando a una serie de dudosos eventos, supuestamente, orientados a “garantizar” la realización de las elecciones. Un extremo absurdo y temerario, porque las elecciones están garantizadas por la Constitución, en los artículos 168 y 208, señala el comunicado.

El manifiesto de la organización política pide explicación: ¿De dónde saca el TSE los argumentos para hacer llamados, eventos y gestiones supuestamente orientados a “garantizar” las elecciones? ¿Cuál es motivo por el que el TSE especula con un escenario donde las elecciones no están garantizadas?

Que responda el TSE y que responda Arce. Porque es obvio que cualquier acción orientada a poner en duda las elecciones tiene un solo beneficiario de poder: Arce. Es Arce y nadie más que Arce, quien se prorrogaría, si el TSE no cumple la Constitución haciendo elecciones cuando corresponde y como corresponde. ¿Qué está pasando?, cuestiona.

El comunicado concluye con una convocatoria a la ciudadanía: Pedimos a la población que esté alerta y vigilante para que no se posterguen las elecciones. No hay manera de salir de la crisis económica si Arce no se va. Y como todos saben, el camino para Arce se vaya es una elección transparente tal y como manda la Constitución.

Lea el comunicado: