Creemos demanda transparencia al Banco Central sobre los billetes nuevos y la destrucción de los antiguos

El jefe de la Bancada de Creemos, senador Henry Montero, pidió este miércoles al gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS) y al Banco Central de Bolivia (BCB) transparentar la impresión de los nuevos billetes que se emiten en las entidades financieras, trámite de fiscalización que fue cursado en agosto del 2024, pero que no tiene respuesta hasta la fecha.

“Señor Presidente (del BCB), este Senador ha realizado una Petición de Informe Escrito (PIE) a su autoridad en mes de agosto (del 2024) y hasta el momento no tiene respuesta. ¿Qué le pido a usted señor Presidente del BCB? Transparencia en su gestión y sinceridad a todos los bolivianos, es por eso muchos bolivianos se sorprendieron al ver las notas (billetes) nuevos y con series que tiene una (misma) relación de las series, cuando ustedes iban al banco, mírelo serie A y todas (…) Esperemos que hoy, 2025 de enero, pueda ser transparente y decir la verdad a los bolivianos. Y no me mande a la página web porque no hay absolutamente nada”, señaló Montero, mientras exhibía los billetes.

El legislador señaló que el presidente del BCB, Róger Edwin Rojas Ulo, debe responder las preguntas de: ¿Cómo y cuándo fue suscrito el contrato de adjudicación? ¿Qué empresa se adjudicó la provisión de los billetes en bolivianos? ¿Cuál fue el precio unitario de los billetes? ¿Cuántas piezas de billetes se imprimieron para el BCB? ¿Cuál fue la cantidad destruida de las piezas de los billetes viejos? Además de otras interrogantes que se encuentra en la solicitud de información.

Montero manifestó que, en consecuencia, nuevamente envió al BCB la PIE para que le explique y transparente ante el país sobre la impresión de los nuevos billetes en bolivianos y con la misma serie porque la ciudadanía debe tener información sobre los procedimientos y la cantidad de las notas y la destrucción de los billetes antiguos.

“Porque si no cumplieron estos billetes nuevos y (recientemente) impresos, todo este procedimiento se llama notas inorgánicas, que no tiene un respaldo de las reservas internacionales y eso es muy peligroso para la economía del país; por eso espero tener la respuesta, como establece la Constitución, en 15 días tendría que tener la respuesta del Presidente del BCB”, sostuvo.

Sobre las dificultades de comprar la moneda extranjera del dólar, Montero dijo que “para hoy (podemos encontrar) en fotocopia no más, nadie lo encuentra en el mercado” a la cotización dispuesta por el gobierno central.