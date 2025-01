Crisis política en Ecuador: Daniel Noboa designó a una ministra como Vicepresidenta encargada

En una nueva escalada de la tensión entre el Presidente y Verónica Abad, el mandatario estableció que la titular de la Secretaría Nacional de Planificación, Sariha Moya, ocupará el cargo temporalmente

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, designó de manera temporal a Sariha Moya, Secretaria Nacional de Planificación, como Vicepresidenta de la República. Se trata de un nuevo capítulo del enfrentamiento de Noboa con la vicepresidenta, Verónica Abad, quien había sido designada por el Ejecutivo como nueva embajadora en Turquía a fines de diciembre.

Según argumentó el Gobierno, de acuerdo a la Constitución de la República del Ecuador, corresponde al Presidente dirigir la administración pública y garantizar la continuidad institucional. En este contexto, sostiene Noboa, Abad Rojas fue designada consejera temporal con funciones económicas en la Embajada del Ecuador en Ankara, debiendo asumir este cargo el 27 de diciembre de 2024, puesto para el que no se presentó.

Verónica Abad (REUTERS/Cristina Vega)

En un oficio fechado el 27 de diciembre de 2024, Abad Rojas comunicó que tomaría vacaciones desde esa misma fecha hasta el 3 de enero de 2025, argumentando que necesitaba preparar su traslado al nuevo puesto. Esta decisión, según el Decreto No. 492, no cuenta con la autorización requerida por la Asamblea Nacional y constituye una ausencia temporal no justificada, lo que configura un incumplimiento de sus funciones constitucionales.

Para garantizar la estabilidad institucional y la continuidad de las responsabilidades de la Vicepresidencia, Noboa designó temporalmente a Sariha Moya. Entre las principales funciones asignadas a Moya están la articulación y coordinación de las entidades públicas encargadas del Sistema Nacional de Finanzas Públicas y el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa. Asimismo, liderará la implementación de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y gestionará las relaciones con organismos internacionales vinculados a este objetivo.

Daniel Noboa (REUTERS/Santiago Arcos)

El decreto establece que Moya desempeñará estas funciones hasta el 22 de enero de 2025 o hasta que Abad Rojas se presente en la embajada en Ankara. Además, se asegura la continuidad de las medidas de seguridad tanto para Abad como para Moya y sus respectivas familias, bajo la coordinación de la Casa Militar Presidencial.