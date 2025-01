Daniel Sanders: el granjero apicultor que hizo el Dakar perfecto

Fuente: https://www.marca.com

El ganador del Dakar 2025 en motos, Daniel Sanders, es un tipo especial. Como buen australiano, tiene apego a la tierra y, de hecho, vive en una finca en la que, además de circuitos de motocross y off road, tiene una plantación de manzanas y paneles de miel que recolecta personalmente.

Let’s get the party started! 🎉🏆

Daniel Sanders and Red Bull KTM Factory Racing are taking victory to a whole new level! 🔥💥

🎥 A.S.O. | Jennifer Lindini#Dakar2025 #DakarInSaudi pic.twitter.com/ObD28CS68v

— DAKAR RALLY (@dakar) January 17, 2025