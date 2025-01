De Ben Affleck a Mark Hamill: las celebridades afectadas por el incendio forestal en Los Ángeles

Se reportaron miles de evacuaciones, incluyendo a famosos que enfrentan pérdidas significativas en sus propiedades.

Por Antonela Rabanal

Fuente: Infobae

Un incendio forestal de gran magnitud en Los Ángeles ha obligado a más de 30,000 residentes a evacuar sus hogares, entre ellos numerosas celebridades.

Avivado por ráfagas de viento que superaron los 160 kilómetros por hora, el fuego ha consumido cerca de 3,000 acres, causando una devastación significativa en áreas como Pacific Palisades y Malibú, conocidas por sus exclusivas propiedades.

Las autoridades declararon estado de emergencia, y las labores de contención continúan mientras el incendio sigue avanzando rápidamente.

Entre los afectados se encuentran figuras destacadas de Hollywood, quienes han tenido que abandonar sus lujosas residencias o enfrentan el riesgo de perderlas por completo.

Ben Affleck

El actor y director Ben Affleck fue uno de los primeros en evacuar su mansión de 20 millones de dólares en Los Ángeles, adquirida tras su separación de Jennifer Lopez.

Según TMZ, Affleck se refugió en la casa de su exesposa Jennifer Garner, quien vive cerca para facilitar la crianza conjunta de sus tres hijos.

La propiedad evacuada forma parte de los activos que la expareja intentaba vender, incluida su antigua residencia matrimonial valorada en 68 millones de dólares.

Tom Hanks y Rita Wilson

El incendio afectó a Tom Hanks y Rita Wilson, reconocidos propietarios de varias viviendas en Pacific Palisades.

Aunque no emitieron un comunicado, su hijo Chet Hanks, desde Nashville, expresó su preocupación a través de redes sociales: “El vecindario donde crecí está ardiendo. Recen por Palisades”.

La pareja ya había enfrentado problemas en la zona, incluida la irrupción de ladrones en una de sus casas el año pasado.

Mark Hamill

El actor conocido por su papel en Star Wars evacuó su casa en Malibú mientras pequeñas llamas aparecían a ambos lados de la carretera hacia la autopista Pacific Coast Highway.

Hamill detalló que su familia, incluyendo a su esposa Marilou York y su perro Trixie, llegó a salvo a la casa de su hija en Hollywood.

A través de redes sociales, calificó el incendio como “el más devastador desde 1993″.

Príncipe Harry y Meghan Markle

El príncipe Harry y Meghan Markle enfrentan riesgos de evacuación en su mansión de Montecito, evaluada en USD 14 millones.

Según The Telegraph, Southern California Edison advirtió posibles cortes de energía en la zona debido a las condiciones climáticas extremas.

Aunque no se han visto obligados a evacuar, el riesgo sigue latente.

Alabama Barker y Landon Barker

Los hijos de Travis Barker, Alabama y Landon Barker, también evacuaron sus hogares en Los Ángeles.

A través de redes sociales, Alabama pidió precaución al público, señalando que los incendios avanzaban a un ritmo alarmante.

“Acabo de evacuar mi hogar por los incendios en Los Ángeles, ¡por favor manténganse a salvo!”, escribió Alabama, de 19 años, a través de Instagram.

Por otro lado, Landon compartió un mensaje de solidaridad, orando por los afectados.

Eugene Levy

El actor Eugene Levy, conocido por su papel en American Pie, relató al Los Angeles Times su experiencia durante la evacuación.

En conversación con el diario, comentó que quedó atrapado en el tráfico causado por los residentes que intentaban abandonar el área.

“El humo sobre el Cañón Temescal era negro e intenso”, señaló. Aunque no vio llamas, la densidad del humo reflejaba la gravedad del incendio.

James Woods

El actor James Woods documentó su evacuación en X (anteriormente Twitter), compartiendo imágenes y videos del incendio que se aproximaba a su propiedad.

“Saliendo”, escribió en una publicación, seguida de un mensaje de gratitud hacia quienes se preocuparon por su situación.

En ese sentido, confirmó que él y su familia lograron evacuar con éxito, pero lamentó la destrucción de casas en su calle. Al cierre de sus declaraciones, desconocía si su hogar seguía en pie.

Mandy Moore

La estrella de This is Us abandonó su hogar junto a su esposo, Taylor Goldsmith, sus tres hijos pequeños y sus mascotas.

Moore compartió en Instagram su agradecimiento por la hospitalidad de amigos, mientras intentaba proteger a sus hijos del impacto emocional de la evacuación.

Añadió que desconocía el estado de su casa, recientemente renovada, y lamentó profundamente las pérdidas en la ciudad.

Jennifer Love Hewitt

La actriz Jennifer Love Hewitt expresó su angustia a través de redes sociales al evacuar con su familia.

A través de sus redes sociales, publicó imágenes de las llamas mientras agradecía a los bomberos y amigos que la apoyaron en las últimas horas.

Hewitt describió la experiencia como devastadora, enfatizando su esperanza por la seguridad de su hogar y su comunidad.

Steve Guttenberg

El actor Steve Guttenberg ayudó a los equipos de emergencia moviendo vehículos abandonados que obstruían el paso en Palisades Drive.

En declaraciones a KTLA5, insistió en la importancia de mantener despejadas las vías para permitir el acceso de los bomberos.

“Hay familias y mascotas atrapadas. Esto no es un estacionamiento”, afirmó mientras continuaba colaborando en la zona.

Spencer Pratt

La pareja perdió su hogar en el incendio. “Tengo el corazón roto por mi hermano, Heidi y los niños. Y para todos nuestros amigos y vecinos que han perdido sus casas hoy”, indicó la hermana de Pratt, Stephanie.

Previamente, el actor de The Hills había documentado cómo el incendio se acercaba a su residencia. “La pesadilla se hizo realidad”, indicó Spencer Pratt en sus redes sociales.

Y añadió: “Tenemos un incendio detrás de la casa aquí, reza una oración por los Palisades aquí, ahí está la ciudad, ahí está el fuego…”.