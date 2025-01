Denuncia: Alcalde de Viacha pagó Bs 148 mil por una obra que no se ejecutó

El alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi, en una reunión con vecinos de esa urbe. Foto: GAMV

El Concejo Municipal de Viacha presentó ayer una denuncia ante la Fiscalía contra el alcalde de esa urbe, Napoleón Yahuasi, por un daño económico de 148 mil bolivianos, que presuntamente se pagaron a una empresa que debía cambiar tuberías de alcantarillado en una de las calles.

La obra que no se ejecutó, de acuerdo a la inspección que se realizó el jueves, pero existe un informe con fotografías, que acreditan los contrario.

“Los concejales presentamos una denuncia contra el alcalde de Viacha, Napoleón Yahuasi y sus funcionarios, por haber pagado, el año pasado, más de 148 mil bolivianos por una obra que no se ha ejecutado”, informó a Visión 360 la presidenta del Concejo Municipal, Liceth Villagómez.

Anunció que la denuncia también se presentará ante el Viceministerio de Transparencia, instancia a la que cual le exigen celeridad, debido a que ya se han denunciado otros actos de corrupción por parte del alcalde, relacionados a designaciones irregulares en el área de salud.

Por su lado, el concejal Alfonso Gutiérrez, detalló que ya antes se había denunciado el pago por una obra que no se ejecutó, pero que la misma no generó sanciones contra los responsables. No obstante, esta vez, luego de una verificación a la supuesta obra, se halló a los funcionarios prácticamente en flagrancia, tratando de encubrir el delito.

Visión 360 buscó la contraparte del alcalde Yahuasi, pero hasta el cierre de edición de esta nota, no hubo respuesta.

Concejales de Viacha en la puerta de la Fiscalía, luego de presentar la denuncia. Foto: Carlos Quisbert.

La obra

Según la información del Concejo Municipal, el 18 de diciembre se autorizó el pago de 148 mil bolivianos, que corresponden al 93% del total, en favor de una empresa, que debía cambiar las tuberías de alcantarillado en la calle La Paz de ese municipio.

Este desembolso se pagó luego de que el alcalde Yahuasi firmó un informe, en el que se aseguró que se había concluido con la obra. Dicho documento, contenía fotos de los supuestos avances y estaba firmado por otros funcionarios y la representante legal de la empresa implicada.

En la inspección del jueves, el concejal Gutiérrez encontró al fiscal de obras y le mostró que el informe llevaba su firma, pero el funcionario no supo responder a las preguntas del por qué se había pagado por un trabajo que aún no se había realizado.

Gutiérrez señaló que se denunció a Yahuasi y a sus funcionarios, por uso de instrumento falsificado, incumplimiento de deberes y daño económico al Estado.

Vecinos de la calle La Paz afirmaron que no permitirán que la obra inicie hasta que esta denuncia se esclarezca, asimismo, denunciaron que se pretende instalar tuberías de mala calidad.