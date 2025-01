El viernes 31 se iniciará el pago de pensiones correspondientes al mes de enero de 2025 para los jubilados de todo el país y 44.000 de ellos ya serán beneficiados con el incremento a los límites solidarios que estableció el Gobierno mediante la Ley 1582.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El gerente de la Gestora Pública, Jaime Durán, informó este miércoles que esa es la cantidad de jubilados que a la fecha “calificaron” para recibir el incremento en la pensión de vejez. Recordó, además, que el beneficio es retroactivo a octubre de 2024, cuando se aprobó la ley.

“Hasta el viernes, la Gestora registró 44.000 beneficiarios de la Ley 1582, pero ahí es importante recalcar: los jubilados van a continuar viniendo, van a continuar presentándose en la Gestora para esta recalificación”, explicó Durán.

El pago correspondiente al mes de enero se iniciará el viernes 31 para los jubilados del Sistema Integral de Pensiones en las modalidades de abono en cuenta y en cualquiera de las 39 entidades financieras habilitadas.

Pagos

El gerente destacó que será el primer pago bajo la Ley 1582, de Modificación a los Límites Solidarios Mínimos y Máximos de la Escala de la Pensión Solidaria de Vejez del Sistema Integral de Pensiones (SIP); promulgada el 1 de octubre de 2024.

Asimismo, explicó que si bien la Gestora emitió un cronograma para que los jubilados se acerquen a las oficinas para ver si “califican” o no para recibir el beneficio, las consultas continúan abiertas.

“Los jubilados van a continuar viniendo para esta recalificación; éste no es un proceso nuevo, en la anterior calificación a las AFP les tomó alrededor de un año; porque no todos (los jubilados) se presentan al mismo tiempo. No existe un plazo, la ley fue promulgada en octubre, pero el beneficio no se pierde”, explicó.

Jubilados

Confirmó que los beneficiarios de la Ley 1582 “en este mes de enero van a notar un incremento en sus pensiones”, pero, además, retroactivo al mes de octubre de 2024.

Además, aclaró que el cálculo se realiza en base a la ley y puso como ejemplo a una persona que tiene una pensión mensual de Bs 8.000 y no le corresponde el incremento; pues la norma indica que beneficia a un límite máximo superior de 5.200. “Hay un conjunto de reglas y eso estamos explicando, hay una mecánica para el cálculo, pero beneficia a la mayor cantidad de jubilados”, remarcó.

Para financiar esta mejora y garantizar la sostenibilidad del Fondo Solidario, la Ley 1582 modifica los aportes de los empleadores, públicos y privados y de los trabajadores con ingresos elevados.

La ley modifica los límites de la Pensión Solidaria de Vejez entre Bs 80 y Bs 1.000 para los jubilados. Establece incrementos desde Bs 640 a Bs 720 para 10 años de aporte y hasta Bs 5.200 para 35 años de aporte.