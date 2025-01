“Desde la izquierda les digo que el Gobierno de Maduro es una dictadura”: Boric endurece su posición contra el chavismo

El presidente chileno ahonda sus diferencias con el régimen por el fraude electoral y su Cancillería denuncia “las continuas violaciones de los derechos humanos” en Venezuela.

ANA MARÍA SANHUEZA

El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha endurecido su condena al régimen chavista. “Desde la izquierda política les digo que el Gobierno de Nicolás Maduro es una dictadura”, dijo este jueves después de que el equipo de María Corina Machado denunciase la detención de la líder opositora venezolana tras la movilización convocada en Caracas un día antes de la toma de posesión de Maduro. Si bien fue liberada, poco después la Cancillería del país sudamericano, que encabeza Alberto van Klaveren, emitió una declaración pública en la que señala: “Chile expresa su más enérgica condena ante la represión y continuas violaciones a los derechos humanos que se están produciendo en Venezuela […] y rechaza y manifiesta su preocupación ante la detención de la que fue objeto la líder opositora […] y exige que se garantice su seguridad, así como la de otros líderes de la oposición democrática”.

La Administración de Boric ha profundizado sus críticas hacia Maduro y su régimen desde las elecciones presidenciales de Venezuela del 28 de julio pasado. Han sido casi seis meses marcados por diversas controversias que arrancaron poco después de los comicios en que Maduro, sin mostrar las actas electorales y entre indicios claros de fraude, se dio por ganador frente al opositor Edmundo González. Boric fue el primer líder internacional en pedir transparencia en el conteo de votos, cuando señaló, a través de su cuenta de X: “El régimen de Maduro debe entender que los resultados que publica son difíciles de creer. La comunidad internacional y sobre todo el pueblo venezolano, incluyendo a los millones de venezolanos en el exilio, exigimos total transparencia de las actas y el proceso, y que veedores internacionales no comprometidos con el gobierno den cuenta de la veracidad de los resultados”.

Al día siguiente, el lunes 29, el chileno insistió en su postura, cuando dijo desde Emiratos Árabes, donde se encontraba en un viaje oficial, que “elecciones que generan tanta expectación como ésta [la venezolana], tienen que ser absolutamente transparentes y verificables”. Y añadió: “Todavía no se entregan todas las actas que podrían verificar esa elección. Mientras eso no se haga, nosotros como país nos vamos a abstener de hacer un reconocimiento a lo que ha señalado el Consejo Nacional Electoral”.

La posición de Boric tuvo consecuencias inmediatas. El régimen chavista decidió en menos de 24 horas el retiro de todo su personal diplomático en Chile, Argentina, Costa Rica, Perú, Panamá, República Dominicana y Uruguay, y también que estos gobiernos de América Latina sacaran de inmediato a sus representantes del territorio venezolano. La medida implicó la expulsión de Caracas de Jaime Gazmuri, el socialista que el presidente de izquierdas había nombrado en mayo de 2023, tras cinco años sin que Chile tuviera un embajador en el país caribeño.

De esos días convulsos, en Chile quedó el recuerdo de una frase que el embajador venezolano en Santiago, Arévalo Méndez, gritó cuando salía, la noche del 30 de julio, de la sede diplomática ubicada en una casona en el municipio de Providencia, en el sector oriente de la capital, y que fue grabada por el canal 24 Horas: “¡Muera el fascismo!”.

El 22 de agosto, cuando el Tribunal Supremo de Venezuela (TSJ), controlado por el chavismo, convalidó el triunfo de Nicolás Maduro, Boric volvió a hablar y dijo que aquella decisión “termina de consolidar el fraude” y que “no hay duda que estamos frente a una dictadura que falsea elecciones” y que “Chile no reconoce este falso triunfo autoproclamado de Maduro y compañía”. El chileno también separó las aguas políticas en la región y señaló que “la dictadura de Venezuela no es la izquierda”.

Pese a los fuertes choques, y a la expulsión de Gazmuri, Chile ha mantenido dos posiciones durante estos casi seis meses frente a la crisis de Venezuela. La primera, no romper relaciones con Caracas, pues como explicó en agosto a EL PAÍS el canciller van Klaveren hacerlo “no es parte de esta política” pues “históricamente, durante períodos democráticos, Chile nunca ha roto relaciones con algún país”.

La segunda ha sido no reconocer a Edmundo González como presidente, aunque el canciller admita que “hay una gran simpatía” por él y que existe contacto con la oposición. “A nosotros no nos corresponde reconocer ganadores de elecciones presidenciales en terceros países”, pero, “nos parece que, desde el punto de vista de la política exterior, es mejor abstenerse de reconocer ganadores de elecciones, sobre todo cuando han sido cuestionadas”, ha reiterado este jueves el canciller a radio Cooperativa. También hay otro factor: el caso de Juan Guaidó. Recordó que “se generó una situación extraña en que se reconocía a un gobierno que no tenía capacidad de controlar los asuntos de ese país, que no tenía un poder efectivo, un poder real, y, por otra parte, subsistía el régimen de Maduro. Entonces, la verdad es que no queremos repetir una experiencia como esa”.

En la víspera de la toma de poder del líder chavista, este martes el Gobierno de Boric entregó una última señal diplomática al dar por finalizada la misión de Jaime Gazmuri como embajador, quien regresó a Chile el 3 de agosto. Fue una medida que tomó por la “evolución de los hechos a partir de las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024 en Venezuela, tras las cuales Nicolás Maduro ha asegurado que seguirá siendo el presidente de ese país desde el 10 de enero, como resultado del fraude electoral perpetrado por su régimen”.

Actualmente, Chile mantiene dos consulados en Venezuela: uno en Caracas y otro en Puerto Ordaz.