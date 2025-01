Detuvieron a Braian Paiz, el ex camarero acusado de la muerte de Liam Payne

La Justicia lo acusa de haberle suministrado drogas al ex cantante de One Direction. El hecho ocurrió el pasado 16 de octubre en el barrio de Palermo, ubicado en la Ciudad de Buenos Aires (Argentina)

Fuente: infobae.com

El ex camarero Braian Paiz quedó detenido acusado por la muerte del cantante Liam Payne, producida el pasado 16 de octubre en la Argentina. La jueza Laura Graciela Bruniard lo había procesado con prisión preventiva y le había dado 24 horas para que se entregara. El hombre de 24 años, acusado de haberle suministrado drogas al ex integrante del grupo One Direction, finalmente fue aprehendido este viernes. Sobre él pesa además un embargo por $5 millones.

La detención de Paiz llegó luego de que el 29 de diciembre, a poco de terminar el 2024, la Justicia lo procesara junto a los otro cuatro acusados por la muerte de la estrella musical que tuvo un trágico final en nuestro país al caer del tercer piso del Hotel CasaSur, del barrio porteño de Palermo.

Esa decisión fue tomada por el Juzgado Criminal y Correccional N°34, a cargo de la jueza Laura Graciela Bruniard, quien tanto a Paiz como a Ezequiel Pereyra, empleado del hotel, les dictó la prisión preventiva y los citó para que se presentaran en 24 horas hábiles en sede judicial. Finalmente, el ex camarero fue detenido en su casa este 3 de enero. Se espera que el otro apuntado, sobre quien también pesa un embargo por $5 millones, sea capturado en las próximas horas.

En tanto, el empresario Roger Nores fue imputado por el delito de homicidio culposo, pero sin pedido de detención, aunque se le trabó un embargo por 50 millones de pesos y se le prohibió salir del país.

La jueza Bruniard también procesó a Gilda Martín, la gerenta del hotel que estaba presente el día de la muerte de Payne y la última acusada por el fiscal del caso Andrés Madrea. Le imputó homicidio culposo y la embargó por la misma cifra que a Nores. Lo mismo le endilgó al encargado del lugar Esteban Grassi.

Paiz conoció al cantante fallecido cuando era camarero de un restaurante del barrio porteño de Puerto Madero, una de las zonas más lujosas de Buenos Aires, y Ezequiel Pereyra era un empleado del hotel CasaSur, donde murió Payne. Ambos quedaron procesados por el delito de suministro de estupefacientes a título oneroso, que prevé de 4 a 15 años de prisión.

A cada uno los investigadores les endilgan haberle provisto al ex One Direction drogas en dos oportunidades.

Para la justicia, los chats entre Paiz y Payne fueron la llave de la acusación contra el camarero que ha sido despedido del restaurante de Puerto Madero donde trabajaba tras haber sido acusado de la muerte del músico. Las cámaras de seguridad secundan las conversaciones.

Braian Nahuel Paiz junto a Liam Payne

“En el chat entre Paiz y Payne del pedido de la madrugada del 14 de octubre hay una foto de la bolsita de cocaína de 5 gramos que le ofrece. En el de la mañana de ese mismo día, le dice al cantante que tiene de 3 gramos y de 7. Payne se toma un taxi y va a buscar la droga”, contaron fuentes con acceso al expediente a Infobae.

En el caso de Pereyra, de 21 años y empleado del hotel CasaSur que el día de la tragedia “fue suspendido de su trabajo por 30 días por haberle dado drogas a un huésped”, le endilgan haberle suministrado cocaína los días 15 de octubre a las 7.25 AM y 16 de octubre a las 15.47.

“Recibió 100 dólares y en el chat del día de la muerte, el fallecido le pidió: ‘7 gramos más de lo que me diste ayer’. Luego, le hace entrega trabando la puerta del ascensor en el subsuelo y eso está en video”, apuntaron las fuentes de la causa.

Nores, quien acompañó a Payne mientras estaba en Buenos Aires, había sido acusado por el fiscal Madrea de los delitos de abandono de persona seguido de muerte y facilitación de estupefacientes. La jueza consideró que estaba frente a un homicidio culposo.

A Martín y a Grassi, la gerenta y el encargado del hotel donde falleció el músico, respectivamente, ya el fiscal los investigaba por el homicidio culposo de Payne, ya que cuando llamaron al 911 para pedir asistencia para el cantante, porque cursaba una crisis de salud mental, contaron que lo llevaban de vuelta a su habitación del tercer piso.

La muerte de Liam Payne

Payne se hospedó en el hotel CasaSur a la medianoche del 13 de octubre pasado y tres días después murió tras caer desde el balcón de su habitación del tercer piso. Los resultados de la autopsia concluyeron que Payne falleció debido a politraumatismos y hemorragias internas y externas. Los exámenes toxicológicos sobre muestras de orina, sangre y humor vítreo fueron clave: se halló alcohol, cocaína y un antidepresivo.

“Los resultados de los estudios toxicológicos revelaron que, en los momentos previos a su muerte, y en el lapso de, al menos, sus últimas 72 horas; Payne solo presentaba en su cuerpo rastros de un policonsumo de alcohol, cocaína y un antidepresivo recetado”, reza la información oficial.

El padre de Liam Payne visitó el hotel en el que murió su hijo y se reunió con los fans que lo homenajearon (Foto: Reuters/Tomás Cuesta)

Los peritos descartaron cualquier tipo de autolesión o intervención de terceros, abriendo la posibilidad de que Payne cayera ya desmayado: “La víctima no llegó a adoptar una postura refleja para protegerse en la caída, por lo que, de momento, se puede inferir que pudo haberse precipitado en un estado de semi o total inconsciencia”.

Y dijeron: “El fenómeno de la falta de defensa o reflejo de conservación en la caída, junto a otros datos relevantes por su consumo, permiten concluir que Liam Payne no estaba plenamente consciente o atravesaba un estado de disminución notoria o abolición de la consciencia al momento de la caída”.

Para los investigadores, esa situación también descartaría la posibilidad de un acto consciente o voluntario por parte de la víctima, ya que, en el estado en el que atravesaba, no sabía lo que hacía ni podía entenderlo.

Asistencia a los problemas de adicción

En Argentina, la Línea 141 es un servicio de atención, información y acompañamiento para personas con problemas de consumo que funciona las 24 horas, todos los días. En la Ciudad de Buenos Aires, también está habilitada la Línea 108, en su opción 3, disponible para la atención y orientación en adicciones.

En Madrid, por su parte, el Servicio de Prevención de Adicciones (PAD) brinda orientación y atención a adolescentes y jóvenes y a sus familias ante los riesgos y problemas derivados del consumo de alcohol y de otras sustancias en los teléfonos 914 800 080 y 699 480 480; por Whatsapp al 699 480 480 y en el portal https://serviciopad.es/ también hay más canales de comunicación.

En Bogotá, Colombia, la Línea Psicoactiva (3012761197 / 01 8000 112439) cuenta con profesionales de la salud que orientan y previenen frente al riesgo de consumo de sustancias psicoactivas. Mientras que en Perú, el Ministerio de Salud aporta atención gratuita todo el año en la Central 113 Salud.

En México, por su parte, está la Línea de la Vida para solicitar asesoría especializada sobre prevención y atención en el consumo de sustancias adictivas. Es gratuita, confidencial y funciona las 24 horas: 01800 911 2000.