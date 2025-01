Diputada Choque desliza que organizaciones sociales han pedido el cambio del ministro de Obras Públicas

La diputada Deisy Choque dijo que existe una “última lista” en la que se manejan muchos nombres. «Pero quien define su gabinete, las personas de confianza que le van a acompañar, al final es nuestro Presidente”, expresó

La diputada del ala arcista Deisy Choque deslizó este sábado que uno de los probables cambios en el gabinete del Presidente Luis Arce, para este 22 de enero, sería el ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, quien estaría “observado” por las organizaciones sociales del partido gobernante, Movimiento al Socialismo (MAS).

En una entrevista con el programa ¡Qué semana! que se emite los sábados por EL DEBER Radio, Choque indicó que dentro del trabajo de análisis que realiza el mandatario junto con las organizaciones, para tomar decisiones en el Día del Estado Plurinacional (22 de enero) existen pedidos de cambios porque existen ministros “observados”.

“Uno de ellos era (el ministro) Medio Ambiente (Alan Lisperguer). Observaciones tienen todos, pero quizás uno de los que más ha tenido últimamente es Obras Públicas (Édgar Montaño). Bueno, cada organización tiene su lista de ministros a los cuales observa, entonces lo que hacen las organizaciones, es dar a conocer al presidente qué ministros no están coordinando, quienes no están escuchando a sus bases o quienes no están pudiendo responder dentro de la cartera que les corresponde”, aseguró la diputada.

Afirmó que “hay algunos que están desaparecidos”, porque «ni se los ve ni se los conoce”, al mencionar que habían “complicaciones” en el tema de hidrocarburos, donde estaba a la cabeza Franklin Molina. “Después del cambio que se ha realizado, por lo menos hay una tregua ahí con el nuevo y actual ministro que está haciendo también todos los esfuerzos para solucionar la problemática de hidrocarburos y combustibles en el país”, señaló Choque.

Consultada sobre otros probables cambios, la legisladora reveló que existe una “última lista” en la que se manejan muchos nombres. «Pero quien define su gabinete, las personas de confianza que le van a acompañar, al final es nuestro Presidente”, consideró.

El cochabambino Édgar Montaño es ministro de Obras Públicas desde el 9 de noviembre de 2020, designado por Luis Arce, tras asumir como Presidente al inicio de su gestión. Es conocido como “el ministro tiktokero” por sus videos en la red social, algunos cargados de polémica y otros con mucho baile, por lo que la oposición lo cuestiona porque “no tiene el perfil” de ministro.

Candidatura para las elecciones

La diputada Choque, considerada muy cercana a Luis Arce, manifestó que será el congreso orgánico del MAS, que se realizará en la ciudad de El Alto, los días 21 y 22 de marzo, el que defina el candidato a la Presidencia del partido para las próximas elecciones a realizarse en agosto.

Además mencionó que se analizará el estatuto, porque fue hecho “a imagen y semejanza de una sola persona” y que será el congreso el que defina si Luis Arce se postula a la reelección.

Sobre la probable candidatura de Andrónico Rodríguez, como el candidato de unidad del partido, dijo que “no deja de ser compañero, pero también no deja de haber sido títere de Evo Morales durante todo este tiempo y el tema es cuánta confianza se puede tener en una persona que hasta hoy no ha podido defender su propia posición”.

