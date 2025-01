El diputado del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala radical Héctor Arce afirmó este miércoles que “jamás” habrá un pacto social entre los evistas y arcistas e indicó que “sigan soñando” que el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sea su binomio del presidente Luis Arce.

“El hecho de coquetear a Andrónico (es) para quedar en la impunidad. Queremos ser claros, jamás va a haber un pacto social entre la familia evista y arcista. Jamás vamos a darnos un abrazo de amigos, de compañero con esta pandilla de corruptos y delincuentes, por tanto, sigan soñando”, aseveró el legislador.

A ello, añadió que lo “triste y paradójico” es que pese a que “Luis Arce nos robo la sigla del MAS” no tiene candidato ni militancia y solo tiene dirigentes “prebendales” que se vendieron “por un plato de comida”.

“Lucho Arce no tiene candidato, no tiene militancia, no tiene base social. Es una planta raquítica que no tiene opción y alternativa de ganar las elecciones”, manifestó.

Dijo además que el titular de Senado ya se pronunció respecto a una posible candidatura e indicó que él no tiene gente por detrás ni terceras personas para hablar sobre una posible candidatura.

Sobre una posible ruptura entre Rodríguez y el expresidente Evo Morales, el legislador evista descartó tales aseveraciones. Por el contrario, indicó que son una familia que comparte un proceso largo, histórico y de lucha.

“Somos disciplinados orgánicamente, por lo tanto, no hay ningún distanciamiento entre Evo Morales y Andrónico. Lo que sí está haciendo el arcismo, es coquetearle a Andrónico y (está) ofreciéndole una serie de cargos, candidaturas”, afirmó Arce.

Rodríguez advirtió este miércoles que el MAS está en “grave y alto riesgo” de perder en las elecciones generales de este año si las organizaciones sociales no se empiezan a unificar.

“Al año como hoy, si nos unificamos, estaremos celebrando la victoria y la reconstrucción del proceso, del instrumento. Si vamos a seguir dispersados y peleados al año como hoy, estaremos frustrados, decepcionados, exiliados y de repente presos”, manifestó.

El Movimiento Al Socialismo (MAS) ha atravesado un quiebre institucional de su militancia e incluso de las organizaciones sociales bajo los liderazgos del presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales.

Héctor Arce advierte a Andrónico Rodríguez que será una traición a Morales si va de candidato por el MAS