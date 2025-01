Diputado evista: Evo jamás pidió que realicen el cambio de apellido en la hija de Cindy

El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, aseguró que el expresidente Evo Morales “no sabe absolutamente nada” del cambio de apellido que le hicieron a la presunta hija que tuvo con Cindy V.P.; todo habría sido realizado a iniciativa del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

La Paz.- El diputado evista del Movimiento Al Socialismo (MAS) Héctor Arce, aseguró que el expresidente Evo Morales “no sabe absolutamente nada” del cambio de apellido que le hicieron a la presunta hija que tuvo con Cindy V.P.; todo habría sido realizado a iniciativa del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.

El 30 de diciembre, un medio internacional difundió una entrevista donde Cindy, la joven que tuvo una hija con Morales cuando ella tenía 16 años, denunció que el entonces oficial mayor de la Cámara de Senadores y actual ministro de Gobierno le pidió cambiar el apellido de su hija que tuvo con el expresidente para ahorrarse problemas; tras aceptar, envió un emisario para realizar las gestiones y el trámite ante el Servicio de Registro Cívico (Sereci).

“Yo hablé con el hermano de este tema, no sabe absolutamente nada del apellido, etcétera, etcétera, que hayan cambiado, no sabe. Jamás habló con nadie para que cambien eso (el apellido) y demás, pero Eduardo Del Castillo lo hizo”, dijo Arce en entrevista con la ANF.

La justicia investiga por trata de personas a Morales y a los padres de Cindy porque presuntamente fue entregada al exmandatario en 2015, cuando ella tenía 15 años, a cambio de favores políticos. Sin embargo, esa acusación fue rechazada por la presunta víctima, pero sí indicó que tuvo una hija en 2016 con el expresidente.

Cindy actualmente permanece en la clandestinidad y dijo en diciembre pasado que ella y su hija son víctimas de los gobiernos de Morales y Luis Arce.

El expresidente evita referirse a su relación y su aparente paternidad. Incluso no se presentó a las diferentes convocatorias de la justicia para aclarar el tema; en consecuencia, un juez lo declaró en rebeldía y ordenó emitir un mandamiento de aprehensión en contra del denunciado.

El diputado evista pidió que la fiscal Sandra Gutiérrez sea apartada y pidió que se la investigue a ella y al ministro de Gobierno porque, según la víctima, ellos serían parte del delito de trata de personas.

“Él (Evo) no sabe absolutamente nada, nada no sabe nada: yo no sé nada, así (me dijo). Entonces, Del Castillo que sea sincero, qué intereses tuvo él (en cambiar el apellido de la niña), qué cosa realmente hizo este sujeto, qué interés tenía. Entonces, hay muchas cosas que Eduardo Del Castillo tiene que explicar”, insistió Arce.

