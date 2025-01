Fuente; https://actualidad.rt.com

La delegación rusa no ha sido invitada al 80.° aniversario de la liberación de Auschwitz, declaró Piotr Cywiński, director del memorial y museo del campo de concentración, en una entrevista reciente con The Guardian.

«Se llama Día de la Liberación, y no creo que un país que no entiende el valor de la libertad tenga algo que hacer en una ceremonia dedicada a la liberación. Sería cínico que estuvieran allí«, dijo. «[En el acto] no habrá discursos políticos en absoluto», agregó.

«Queremos centrarnos en los últimos sobrevivientes que quedan entre nosotros y en su historia, su dolor, su trauma y su manera de ofrecernos algunas obligaciones morales difíciles para el presente», aseveró.

Por otro lado, el director comentó las recientes afirmaciones de que el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, correría peligro de ser detenido si asistiera al acontecimiento, dijo que eran «una provocación mediática» y aseguró que nunca hubo indicios de que el alto funcionario israelí hubiera tenido pensado acudir al evento. Si bien Netanyahu no planea estar presente en la ceremonia, se espera la asistencia de una «considerable» delegación israelí. Esto a pesar de la orden de detención contra Netanyahu emitida por la Corte Penal Internacional (CPI) en noviembre por crímenes en Gaza.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Mientras, The Times of Israel reportó el lunes, citando al ayudante de Netanyahu, que no tiene previsto asistir al 80.° aniversario de la liberación del campo de concentración nazi de Auschwitz-Birkenau en Polonia.

«Intento de reescribir la historia»

Fueron las tropas del Ejército Rojo de la URSS las que liberaron el campo nazi de Auschwitz-Birkenau (Auschwitz) el 27 de enero de 1945. En 2015, el Ministerio de Defensa ruso publicó documentos de archivo de ese periodo. Una tabla en dichos papeles muestra que en la operación participaron soldados pertenecientes a un gran número de etnias, entre ellos más de 42.000 rusos.

En 2023, el Ministerio de Asuntos Exteriores ruso calificó la postura del museo de «intento de reescribir la historia y borrar la verdad histórica». «Por mucho que nuestros ‘no socios’ europeos intenten reescribir la historia de una nueva manera, el recuerdo de los horrores del nazismo y de los héroes-liberadores soviéticos no puede borrarse», la vocera de la Cancillería, María Zajárova, escribió en su canal de Telegram.

Según Zajárova, hasta 2021, el programa del evento incluía tradicionalmente un discurso del Embajador ruso en Polonia, pero en enero de 2022 no se dio la palabra a los diplomáticos rusos. En mayo de 2022, Polonia clausuró la exposición preparada por el Museo Central de la Gran Guerra Patria de Moscú, que funcionaba en el bloque 14. De acuerdo con la portavoz, esto se hace para que «las caras rusas en el acto no despierten la ‘conciencia’ alemana y polaca».