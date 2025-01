Dirigencia de Totoral Chico desautoriza a Roque como vocero y aclara no ser parte del ayllu Acre Antequera

Mariluz Ventura Portillo, secretaria general de la comunidad Totoral Chico, desautorizó a Hernán Roque, autoridad del Consejo de Justicia del ayllu Acre Antequera, como vocero para otorgar información sobre el proceso de consulta previa que se lleva adelante en dicha región a pedido de la empresa minera Salvada sociedad colectiva.

Además, Ventura aclaró que Totoral Chico no es parte del municipio Antequera ni del ayllu Acre Antequera, del que dijo no existe en papeles. Indicó que Totoral Chico pertenece al municipio de Pazña.

Hernán Roque “se ha atribuido un papel que no le corresponde, y es más, ha dado una conferencia de prensa que no le corresponde, los únicos voceros tienen que ser de la comunidad” Totoral Chico, dijo Ventura a ANF.

La secretaria general indicó que Roque figura como autoridad del Consejo de Justicia del ayllu Acre Antequera, al que la comunidad Totoral Chico no pertenece.

“Hernán Roque no pertenece a nuestra comunidad y tampoco es autoridad de nuestra comunidad, y nuestra comunidad no pertenece al ayllu Acre Antequera, nosotros somos municipio Pazña”, recalcó.

Mencionó también que la abogada Beatriz Bautista ya no está trabajando con la comunidad Totoral Chico, para restarle autoridad de brindar alguna declaración sobre el tema.

El 13 de enero se llevó a cabo la segunda consulta previa de los mineros de la empresa Salvada que busca una autorización oficial para operar en Totoral Chico.

“A la segunda consulta Hernán Roque se ha autoinvitado, yo soy la cabeza, no le he invitado, ha entrado ahí, tampoco le iba a botar porque es libre (el acto), pero he hecho conocer que él no es sujeto de consulta, está como veedor”, indicó.

Roque, como autoridad del Consejo de Justicia del ayllu Acre Antequera, refirió que la comunidad Totoral Chico fue la primera en obtener la titulación de consolidación como territorio indígena originario y que el Decreto Supremo 4719 dice que para eso se debe demostrar ancestralidad, y para eso “hemos demostrado que primero somos un ayllu reconocido, reconstituido, tenemos personalidad jurídica, todo”.

Indicó que obviamente cada comunidad es autónoma y son ocho las comunidades que conforman el ayllu Acre Antequera y que la unidad territorial es indivisible.

“Nosotros como ayllu tenemos unidad territorial indivisible, los territorios indígenas originarios campesinos son indivisibles, incluso podemos pertenecer a dos departamentos, en este caso el territorio ancestral del ayllu Acre Antequera pertenece a dos municipios, la mayoría, seis comunidades, pertenecen a Antequera, y dos comunidades -Totoral Chico y Totoral Grande- políticamente pertenecen a Pazña, eso no lo voy a negar, pero ella debería informarse un poquito” sobre la unidad territorial indivisible, señaló.

