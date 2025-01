Doble asesinato en Cochabamba: víctimas se involucraron en una pelea antes de ser apuñaladas

De acuerdo a las primeras investigaciones, los dos hombres que murieron con múltiples puñaladas en el boulevard de La Recoleta, eran personas en situación de calle

El boulevard de La Recoleta, al norte de la ciudad de Cochabamba, fue escenario de un doble asesinato en las primeras horas de este 2025, se trata de dos jóvenes que sufrieron múltiples puñaladas en todo el cuerpo.

Dentro de las primeras investigaciones se indica que ambos estuvieron involucrados en una pelea grupal y que es en ese marco que se producen las agresiones fatales, según el relato de testigos.

[Foto: UNITEL] / La Policía investiga las circunstancias del ataque a ambas víctimas

“Dos personas apuñaladas, cuando hemos llegado tomamos los signos vitales de ambos, dos veces, para asegurarnos y comprobamos que ambos ya habían perdido la vida”, manifestó un voluntario del grupo SAR-Bolivia.

Ambos hombres perdieron la vida en el lugar, sus cuerpos fueron abandonados después de ser agredidos a vista de muchas personas que celebraban Año Nuevo.

Según la declaración de algunas personas, las dos víctimas fueron vistas junto a un grupo de sujetos, aparentemente, todos serían personas en situación de calle.

“No tenía ropa limpia, eso sí les puedo decir; no estaban con ropa limpia; al llegar lo primero que hemos hecho es fijarnos que no haya ningún tipo de arma, ya sea en el suelo o alguien que esté agarrando y no, no había nada”, señaló el voluntario del SAR.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Investigación Forenses (IDIF) del Ministerio Público para que ayude a determinar las causas exactas del deceso de ambas personas.

Por su parte, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) recolecta testimonios que puedan ayuda a dar con él o los autores del doble asesinato.

Asimismo, busca imágenes de cámaras de seguridad en el sector que hayan podido captar algún movimiento en el lugar.