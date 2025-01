Economista advierte que la Ley del Oro debilitó las Reservas Internacionales Netas en lugar de fortalecerlas

Romero, economista y columnista de eju.tv, señaló que el Banco Central de Bolivia refinó el oro adquirido para hacerlo transable con aval internacional, pero luego lo monetizó para financiar el gasto corriente del gobierno, pagar deudas y cubrir la importación de carburantes.

eju.tv /Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- El presidente del Colegio de Economistas de Tarija, Fernando Romero, criticó duramente los resultados de la Ley del Oro (Ley 1503), destinada a fortalecer las Reservas Internacionales Netas (RIN) del país. Romero sostuvo que, lejos de cumplir su objetivo, la normativa ha provocado una caída significativa en las reservas de oro y divisas, reflejando un mal manejo económico por parte del gobierno.

«El Banco Central de Bolivia (BCB) no me agradecerá por decir esto, pero las estadísticas muestran la realidad. Antes de la Ley 1503 teníamos 43,05 toneladas de oro en reservas, pero el último informe indica que ahora son solo 22,5 toneladas. Eso significa una reducción del 48%. La ley no ha fortalecido ni estabilizado las reservas internacionales», afirmó Romero en el programa radial La Hora Pico, que conducen Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano de lunes a viernes desde las 17:00 horas.

Romero explicó que durante la gestión 2024 se vendieron 14,54 toneladas de oro refinado. Desde la promulgación de la Ley del Oro en 2023, el BCB compró 18,63 toneladas de oro nacional, pero en lugar de aumentar las reservas, estas disminuyeron. «Entonces, uno diría, si ha comprado oro, debería de aumentar las reservas, pero observamos que el segundo cuatrimestre, de mayo a agosto, contamos con 26,06 toneladas y el último trimestre de septiembre a diciembre nuestras reservas han decrecido 22,53 toneladas”, explicó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El economista señaló que el Banco Central refinó el oro adquirido para hacerlo transable con aval internacional, pero luego lo monetizó para financiar el gasto corriente del gobierno, pagar deudas y cubrir la importación de carburantes.

La Hora Pico cuenta con el auspicio de la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz.