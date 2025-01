Economistas advierten que “las reservas internacionales apenas llegan al 4% del PIB”

Ante la situación de las Reservas Internacionales Netas (RIN) con respecto a años anteriores al gobierno de Luis Arce Catacora, economistas advierten que las mismas apenas llegan al 4% del PIB, lo que hace saltar las alertas, puesto que esto no se veía desde hace al menos 60 años.

Según el reporte más reciente del Banco Central de Bolivia (BCB), las RIN cerraron el 2024 con $us 1.976 millones, de los cuales $us 50 millones están en efectivo, a diferencia de principios de año cuando las reservas líquidas alcanzaban los $us 166 millones. Mientras que las reservas de oro llegan a $us 1.889 millones.

“La economía boliviana retrocedió 60 años. Las Reservas Internacionales volvieron hacía 1964, incluso por debajo de los niveles de la UDP (Unidad Democrática y Popular) y del gobierno de (Hernán) Siles Suazo. ¿Qué nos dice esto sobre el presente y futuro del país?”, apuntó el exdirector del BCB, Roger Banegas.

Por su parte, el economisa Gonzalo Chávez recordó que en 2015 las RIN estaban en torno a los $us 15.000 millones y hasta la fecha estas cayeron en más de $us 13.000 millones, remarcando que el país registra 12 años de déficit público, el cual está “financiado en gran parte por lo que fue la pérdida de las RIN”.

“Las Reservas no se esfumaron mágicamente. Se usaron para financiar empresas estatales ineficientes, gasto corriente en salarios, en propaganda y para cerrar enormes déficits públicos”, apuntó Chávez.+

El economista advirtió que no solo bajaron los dólares, sino que también se usaron reservas de oro que aún no han sido repuestas. “No subió la cantidad de oro, subió el valor de los lingotes y, por lo tanto, subió en ese sentido el valor de las reservas internacionales”, remarcó.