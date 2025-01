​​Edmundo González Urrutia visita Uruguay y se reunirá con Luis Lacalle Pou y el canciller Omar Paganini

El presidente electo de Venezuela inicia una gira internacional previo a la fecha en la que le correspondería asumir el poder, que también incluye la visita al presidente argentino Javier Milei

El líder opositor venezolano Edmundo González a su llegada a un acto convocado bajo el lema «El reto de la liberación en Venezuela: Derechos Humanos, Justicia y Democracia» (EFE/ Blanca Millez) eju.tv





Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El presidente electo de Venezuela, Edmundo González Urrutia, inició en los últimos días una fuerte ofensiva internacional para intentar torcer la decisión de Nicolás Maduro de cara al 10 de enero, el día que le corresponde asumir la Presidencia del país. Esta gira incluye una visita a la región y reuniones con los presidentes de Argentina y Uruguay.

Tras la llegada a la Casa Rosada prevista para el sábado, González viajará a Uruguay para encontrarse con el mandatario Luis Lacalle Pou y con el canciller Omar Paganini, según informó el diario uruguayo El País. Uruguay es uno de los países que ha reconocido a González como ganador de las elecciones y ha pedido que se mantenga la presión internacional para que Venezuela haga un giro hacia la democracia.

González llegará a Montevideo el sábado 4 de enero y será recibido por los dos jerarcas. La visita del opositor al régimen chavista se dará luego de su pasaje por Argentina. El encuentro con el presidente Javier Milei está previsto para las 11 de la mañana. Como informó Infobae, en ese encuentro el mandatario le expresará su respaldo a pocos días de que se cumpla la fecha prevista para el final del mandato de las autoridades actuales.

Después de la reunión con Javier Milei, Edmundo González se reúne con autoridades uruguayas

En un comunicado oficial al que accedió Infobae, la Presidencia Electa de Venezuela precisó que la reunión con el presidente argentino se dará en el marco del inicio de una gira internacional. Y convocó a la comunidad venezolana residente en Argentina a congregarse en Plaza de Mayo para acompañar las alternativas del encuentro.

El mandatario uruguayo, en tanto, ha sido crítico del régimen de Maduro desde el primer momento, y desde antes de asumir la Presidencia –el 1° de marzo de 2020– lo definió como una dictadura. Lacalle Pou fue uno de los primeros dirigentes en reaccionar al resultado del 28 de julio: “¡Así no! Era un secreto a voces. Iban a ‘ganar’ sin perjuicio de los resultados reales”, señaló el jefe de estado uruguayo. “El proceso hasta el día de la elección y el del escrutinio claramente estuvo viciado. No se puede reconocer un triunfo si no se confía en la forma y los mecanismos utilizados para llegar a él”, escribió.

Luis Lacalle Pou y su canciller, Omar Paganini (REUTERS/Mariana Greif)

Más adelante, llamó a mostrar las actas y luego vino el reconocimiento del gobierno a la victoria de González. El 2 de agosto, el canciller Paganini escribió en la red social X que era “claro para Uruguay” que Gonzalez Urrutia “obtuvo la mayoría de votos en las elecciones presidenciales de Venezuela” y pidió que se respete “la voluntad del pueblo venezolano”.

Con el paso de las semanas, la Cancillería uruguaya insistió en continuar con la “presión internacional” para que Venezuela vaya camino a una democracia. “El régimen está muy aislado. La presión internacional tiene que mantenerse para que aparezca un camino hacia la democracia”, declaró Paganini.

El excandidato presidencial opositor Edmundo González en una conferencia de prensa en el centro de Madrid, España, el martes 10 de diciembre de 2024. (AP Foto/Bernat Armangué)

El canciller también declaró que el régimen de Maduro muestra que no tiene previsto cambiar de opinión. “Va huyendo hacia adelante y cerrando puertas, pero también vemos cómo la población venezolana está muy movilizada pacíficamente, pidiendo democracia. (Vemos) como todos los fines de semana hay grandes movilizaciones. Esperamos, entonces, que se entre en razón y se abra un camino hacia la democracia, una salida pacífica, pero una salida hacia la libertad”, sostuvo el canciller.

La líder opositora María Corina Machado, en tanto, ha tenido conversaciones telefónicas tanto con Paganini como con Lacalle Pou, y ha resaltado la postura de Uruguay. En diciembre, entrevistada en Canal 5, destacó que Uruguay “se ha convertido en un faro de libertad” por su defensa a las instituciones democráticas. “Entendiendo que lo que ocurre en Venezuela va más allá de un tema ideológico de izquierda o de derecha. Este es un tema de defensa de libertades, de dignidad humana y vigilancia de la república”, señaló. Agregó que espera que el gobierno electo de Yamandú Orsi tenga la misma actitud.