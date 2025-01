EE.UU.: Tencent y CATL en lista de socios del Ejército chino

El Departamento de Defensa de EE.UU. incluyó este lunes (06.01.2025) al gigante tecnológico chino Tencent y a la fabricante de baterías CATL en su lista de compañías que asegura están afiliadas al Ejército chino.

Las dos empresas aparecen en un documento en el que se incluyen las decenas de compañías chinas también señaladas y que será publicado el martes en el Registro Federal de EE.UU., si bien las copias ya estaban disponibles bajo descarga este lunes.

La multinacional tecnológica china Tencent, dueña de la popular red social WeChat -equivalente chino de WhatsApp, censurado en China– busca en la actualidad inversiones enfocadas en sus plataformas y en tecnologías como la inteligencia artificial, para «crear nuevo valor de negocio y satisfacer mejor las necesidades de los usuarios”.

CATL es el mayor fabricante mundial de baterías para vehículos eléctricos, cuyas acciones cotizan en la bolsa china de Shenzhen.

EE.UU. elimina de la lista a 6 empresas

La lista actualizada, en la que ya figuraban gigantes chinos como la naviera COSCO o la tecnológica Huawei, es una de las numerosas medidas de Washington para restringir a las empresas chinas que supuestamente plantean riesgos de seguridad, y que supone uno de los escollos entre las dos mayores economías del mundo.

El Pentágono también eliminó de la lista actualizada a seis empresas chinas, indicando ya no cumplían los requisitos para su inclusión: la empresa de inteligencia artificial Beijing Megvii Technology, China Railway Construction Corporation Limited, China State Construction Group Co, China Telecommunications Corporation, China Marine Information Electronics Company Limited y ShenZhen Consys Science & Technology Co.

La decisión se enmarca dentro del contexto de la creciente rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, y a pocos días de que se inaugure el nuevo Gobierno de Donald Trump, que ha prometido más medidas arancelarias contra Pekín para proteger la industria estadounidense.

mg (efe, Reuters)