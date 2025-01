EEUU: Concluye el funeral de Estado de Jimmy Carter

El legado del expresidente fue recordado por el presidente Joe Biden, sus nietos y amigos cercanos, como Andrew Young. Además, los marinos rindieron un homenaje a su experiencia naval

Al Gore, Mike Pence, Karen Pence, Bill Clinton, Hillary Clinton, George Bush, Laura Bush, Barack Obama, Donald J. Trump, Melania Trump, Joe Biden, Jill Biden, Kamala Harris, Douglas Emhoff (REUTERS/Brendan McDermid)

El Washington National Cathedral acoge el funeral de Estado del expresidente Jimmy Carter el jueves 9 de enero de 2025, un evento marcado por la solemnidad y la presencia de destacados líderes políticos.

Concluye el funeral de Estado de Jimmy Carter

El servicio en honor a Jimmy Carter en la Catedral Nacional de Washington concluyó con una serie de actos solemnes. Tras las oraciones y la bendición ofrecidas por el clero presente, se llevó a cabo una procesión hacia las escalinatas exteriores de la catedral, donde se escucharon nuevamente las notas de “Hail to the Chief”, precedidas por “Faith of our Fathers”, interpretadas por la Banda de la Guardia Costera de Estados Unidos.

El ataúd de Carter fue colocado en un coche fúnebre, que partió acompañado de familiares e invitados en una caravana hacia la Base Conjunta Andrews. Allí comenzó su viaje final de regreso a Georgia. En la base aérea se realizaron más homenajes, incluida una salva de 21 disparos, antes de que el ataúd fuera cargado en el avión junto con los familiares del expresidente.