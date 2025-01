El Bicentenario de Bolivia y los 200 años de Santa Cruz, una mirada histórica con Paula Peña

Santa Cruz declaró su independencia luego de 15 años de batalla. “La lucha empezó el 24 de septiembre de 1810, ese día es el grito libertario, y el 14 de febrero de 1825 se proclama la independencia de la corona española”, explicó Peña.

eju.tv / Video: La Hora Pico

Santa Cruz.- La historiadora Paula Peña, en entrevista con el programa radial de La Hora Pico de eju.tv, explicó que este 2025 “es importante” porque este 14 de febrero se celebran 200 años de la independencia de Santa Cruz, pues entonces la denominada Gobernación de Santa Cruz de la Sierra proclamó su independencia. Asimismo, este 6 de agosto, Bolivia celebrará el Bicentenario de su creación.

Recordó que antes de Santa Cruz ya habían declarado su independencia La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Es así que, “el 12 de febrero, destituyen al Brigadier Francisco Javier Aguilera, quien era el gobernador de Santa Cruz de la Sierra, que incluía Moxos, Chiquitos, Cordillera, Valle Grande y Santa Cruz, además de Alto Perú, dominados por Olañeta, que incluían La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Potosí. Es así que el 14 de febrero de 1825 proclama su independencia”.

Informó que esos cinco territorios independientes: La Paz, Cochabamba, Chuquisaca, Potosí y Santa Cruz recién se reúnen en una Asamblea Deliberante y los diputados de esas regiones definen crear Bolivia. “Es importante decir que Antonio José de Sucre cruza el Desaguadero y plantea un decreto que llama a que se elijan diputados de cada uno de estos cinco territorios para que se reúnan en una asamblea”, explicó la historiadora a los conductores de La Hora Pico de eju.tv Belén Mendivil, Natali Justiniano, Jorge Robles y Ernesto Justiniano.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

No obstante, dijo Peña, Simón Bolívar indicó a Sucre que no podía tomar esa decisión, pues primero debían esperar la opinión del Congreso de las Provincias del Río de La Plata o del Congreso del Perú, porque esos territorios inicialmente pertenecían al virreinato de La Plata y del Perú. “Se espera que esos congresos den su anuencia, así lo hacen y al no tener la ligazón, deciden crear el país”, explicó la historiadora.

Consultada del porqué el Virreinato de La Plata no reclamó como su territorio a Santa Cruz de la Sierra, Peña señaló que en primer lugar Santa Cruz era una gobernación y dependía del Virreinato del Perú, pero 1776, 200 años después, se desprende y crean el Virreinato del Río de la Plata junto a ocho intendencias, de las cuales Santa Cruz, La Paz, Cochabamba, Potosí y Chuquisaca pasan a depender de Buenos Aires, junto a Tucumán, gobierno militar de Montevideo, Paraguay.

Afirmó que la independencia no se dio de la noche a la mañana, se concretó luego de 15 años de batalla. “La lucha empezó el 24 de septiembre de 1810, ese día es el grito libertario y el 14 de febrero de 1825 se da la proclamación de la independencia de la corona”, describió.

La Hora Pico de eju.tv es auspiciada por la Universidad Evangélica Boliviana para marcar la diferencia, Infinix con celulares Hot 50 Pro. Alquila tu vehículo Toyota con Kinto Share. Regia, cómplice de tu sazón. BYD vehículos 100% eléctricos e híbridos. Abre tu cuenta de ahorro Rinde+ del Banco Mercantil Santa Cruz