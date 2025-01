El canciller de Panamá sobre Venezuela: «Una gran sorpresa va a estremecer al continente»

El canciller de Panamá, Javier Martínez Acha, aludió a una «estrategia» sobre Venezuela que no quiso revelar.

Javier Martínez Acha, canciller de Panamá, anunció el miércoles (8.1.2025) una «gran sorpresa» sobre Venezuela, de la cual no quiso revelar detalles. «No me pidan qué sorpresa», rogó a los periodistas. «No me exijan que haga público la estrategia», insistió Martínez Acha.