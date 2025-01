La militancia del partido Autonomía Para Bolivia (APB) Súmate proclamará el domingo 5 de enero, en Cochabamba, a Manfred Reyes Villa como candidato presidencial para las elecciones generales de 2025. La concentración está prevista desde las 16.00 horas en el estadio Félix Capriles de ese departamento.

“Es una petición de las organizaciones tanto internas, como sociales. El 5 de enero le van a pedir a Manfred que sea candidato a la presidencia por Autonomía Para Bolivia Súmate. Es una concentración a nivel nacional a solicitud de los distintos sectores”, indicó Diego Brañez, vocero de APB Súmate a la Red Uno.

El vocero de APB Súmate no descartó que se dé a conocer en esa concentración al compañero de fórmula, quien «podría» ser una mujer. “Se tiene preferencia que sea una mujer del occidente, pero eso no es un tema cerrado. Están viendo diferentes perfiles, hasta el momento no se tiene una figura establecida”.

Reyes Villa indicó este viernes que este proyecto político nació gracias al apoyo de la población y tiene el respaldo por la experiencia y los resultados que se tuvo en gestión pública.

“Nosotros no improvisamos nada, seguramente eso llega al país y todos vienen. Vamos a tener el domingo un encuentro importante, un congreso de APB Súmate, proyecto que nace para una gran transformación, una transformación profunda contra visión de Estado”, dijo el alcalde de Cochabamba.

Mauricio Dorado, jefe departamental de juventudes en Santa Cruz, informó que una delegación de ese departamento viajará a Cochabamba para asistir a la proclamación de Reyes Villa por el partido APB Súmate.

“Desde Santa Cruz estaremos yendo alrededor de 2.500 personas. Estimamos que en la proclamación estemos unas 75.000 personas”.

Reyes Villa informó a Opinión que en marzo presentará su plan de Gobierno y para abril la presentación de su acompañante de fórmula.

