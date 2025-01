El español Tosha se mete de lleno en la lucha por el Dakar y Edgar hace lo imposible con una rueda cortada y bridas

Fuente: https://www.mundodeportivo.com

Tosha Schareina aprieta la lucha por el ansiado triunfo en el Dakar en motos al arrebatarle tiempo al líder, Daniel Sanders, por una penalización final al australiano por exceso de velocidad en un pinto de velocidad limitada. De esta manera, al término de la etapa 5 del Dakar 2025, el valenciano pasó de estar a 15 minutos del líder de la general de motos, a meterse aún más en la batalla al colocarse a solo 6 minutos y 52 segundos, una distancia que en el Dakar es nada.

La etapa parecía haber acabado mal para Schareina (Honda), puesto que Sanders, con un buen ataque final, había logrado remontar y meterle un minuto y medio al español que se añadían a los que ya tenía de margen en la general. Pero después de cruzar la meta, la FIM le metió 8 minutos y 10 segundos de penalización a un piloto australiano que volvió a tener muchísimos problemas en su tablet, algo que le obligó a resetearla 5 veces y a bajar el ritmo antes de su ataque final.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Llamaba la atención que Sanders lograra remontar en ese desenlace, pero después, la FIM castigó a Daniel y comprimió la pelea con un Tosha que no se había enterado de la sanción a su llegada al vivac de Ha’il. Su cara en la caravana de Honda debió cambiar por completo. Está en la lucha al término de la primera semana del Dakar, tras 5 durísimas etapas. Lo hubiera firmado antes del inicio.

Tosha Schareina, en el Dakar 2025 ASO

La victoria de etapa la firmó Luciano Benavides después de la sanción que recibió el que parecía virtual triunfador del día, Adrien Van Beveren, unos 2 minutos que le entregaron la victoria al argentino de KTM.

Edgar Canet hace lo imposible con una rueda rajada

Parecía que se le complicaba mucho el Dakar. Pero mediante ingenio, calma, temple, calidad y resistencia, el debutante de 19 años Edgar Canet salió de una situación delicada consiguiendo otro surrealista 8º de etapa en motos en la etapa 5 del Dakar 2025, a solo 7’17 del ganador del día, y se metió entre los 10 primeros de la general ante los mejores del mundo. Un caso único y digno de estudio.

Además, aumentó su ventaja en el liderato de Rally2, categoría en la que logró su segunda victoria de especial. Le metió 3’03’ a Docherty y 13’15 a Ebster, su principal rival por el triunfo en la clase de plata, que ya está a 16’39’.

Nani Roma pide a la prensa que le ayude, que no lo ensalcen demasiado para que no corra tanto en esta etapa, de puro aprendizaje. Pero es imposible no hacerlo con resultados así, y especialmente, con lo que demostró en una etapa 5 inimaginable.

Edgar Canet, reparando su moto con bridas en la etapa maratón del Dakar 2025 Red Bull Content Pool

Edgar Canet llegó al pequeño vivac de Al Ula, al norte del país, al término de la primera etapa maratón (sin asistencia mecánica de los equipos), con el neumático rajado. Las ruedas de las motos no llevan aire, sino ‘mousse‘, una especie de pasta que aguanta. Pero le rueda estaba destrozada, con un corte feo que debía reparar con sus propias manos en solo una hora, la permitida para arreglar las motos antes de entrar en parque cerrado. No piensen que se puso muy nervioso. Esa es una de sus virtudes. Su mente. Se puso manos a la obra y con unas bridas unió el neumático para sujetar la parte que se había separado.

Le tocaba rezar para llegar al vivac de Ha’il, al día de descanso, y no ceder mucho tiempo. En teoría, iba a ir más lento, con un ritmo más conservador, para no dañar más el neumático. Pero sus tiempos no dicen lo mismo.

Acabó la etapa 9º a solo 7’17» del ganador de etapa, Luciano Benavides y es más líder en Rally2. Este chico no deja de sorprender, esta vez, vestido de Edgar ‘MacGyver‘.